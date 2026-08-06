O Chelsea inicia 2026/27 sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, contratado depois de uma temporada caótica que terminou com a demissão de Enzo Maresca, Liam Rosenior durando pouco mais de três meses no cargo, e o clube encerrando a campanha em um decepcionante 10º lugar, sem futebol europeu para mostrar nesta temporada. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Stamford Bridge.
Lista completa de jogos do Chelsea na Premier League 2026/27
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|seg. 24 ago. 2026, 20:00
|Fulham x Chelsea
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 ago. 2026, 14:00
|Chelsea x Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 6 set. 2026, 16:30
|Arsenal x Chelsea
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Chelsea x Hull City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sex. 18 set. 2026, 20:00
|Brentford x Chelsea
|Gtech Community Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Chelsea x Bournemouth
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Everton x Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Chelsea x Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 16:00
|Chelsea x Manchester United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Sunderland x Chelsea
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Chelsea x Leeds United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest x Chelsea
|The City Ground (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Chelsea x Crystal Palace
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Liverpool
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Manchester City x Chelsea
|Etihad Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Chelsea x Aston Villa
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Coventry City x Chelsea
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Ipswich Town x Chelsea
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Newcastle United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Crystal Palace x Chelsea
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Sunderland
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Leeds United x Chelsea
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Nottingham Forest
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Manchester United x Chelsea
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Newcastle United x Chelsea
|St James' Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Chelsea x Ipswich Town
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Aston Villa x Chelsea
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Chelsea x Coventry City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Chelsea x Arsenal
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 16:00
|Hull City x Chelsea
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Chelsea x Fulham
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Chelsea
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea x Manchester City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 15:00
|Liverpool x Chelsea
|Anfield (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Chelsea x Everton
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 23 maio 2027, 15:00
|Bournemouth x Chelsea
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Chelsea x Brentford
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Ingressos
Como comprar ingressos do Chelsea
Os ingressos são vendidos por meio do portal oficial de bilhetes do clube, com prioridade normalmente dada a sócios e donos de carnê de temporada antes de uma liberação mais ampla. A demanda é especialmente alta para os clássicos londrinos contra Arsenal e Tottenham, além das visitas de Liverpool, Manchester City e Manchester United. Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma rota alternativa para Stamford Bridge.
Quanto custam os ingressos do Chelsea
Os preços variam significativamente de acordo com o adversário e a localização do assento, com os jogos de maior destaque listados acima tendo os maiores ágios. Os preços dos carnês de temporada e das partidas avulsas para 2026/27 devem ser confirmados diretamente no site oficial do Chelsea, já que as tarifas são revisadas a cada verão.
Os preços no mercado secundário em plataformas como a StubHub flutuam conforme a demanda e podem subir bastante nos dias que antecedem um grande jogo.
Stamford Bridge
O Chelsea joga em Stamford Bridge desde a fundação do clube, em 1905, o que faz do estádio um dos mais antigos ainda em uso no futebol inglês. O estádio recebe pouco mais de 40 mil torcedores, um número consideravelmente menor do que o da maioria dos rivais do Chelsea na briga por títulos, e sua estrutura apertada e compacta costuma receber crédito por produzir uma das atmosferas mais intensas da Premier League em noites europeias. Planos antigos para reformar ou substituir o estádio vêm sendo discutidos sob a atual gestão do clube, mas nenhum cronograma firme foi confirmado, e Stamford Bridge segue como casa do Chelsea para a temporada 2026/27.