Como comprar ingressos do Beşiktaş para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Süper Lig e mais

O Beşiktaş pode não ter acompanhado o ritmo da disputa pelo título nas últimas campanhas, desde que conquistou a coroa da Süper Lig de 2020/21, mas o grupo dos Kara Kartallar ('Águias Negras') tem esperança de que esta seja a temporada em que o clube retornará à linha de frente do futebol turco. Você pode reservar ingressos hoje para ver os jogadores do Beşiktaş em ação.

O ex-técnico do Bologna, Vincenzo Italiano, recebeu a responsabilidade de empolgar a fervorosa torcida do Beşiktaş, depois de o lado de Istambul terminar bem distante dos líderes da Süper Lig na última temporada, sob o reinado de nove meses de Sergen Yalcin.

O Beşiktaş quer dar um passo firme nesta temporada. A esperança é de que suas contratações de verão, que incluíram as chegadas de destaque de Leandro Trossard e Dušan Vlahović, junto da dupla turca de meio-campo Orkun Kökçü e Salih Özcan, comecem voando.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para você garantir seu lugar nos jogos do Beşiktaş, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Beşiktaş

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos sex., 11 de set. (20h) Süper Lig: Beşiktaş x Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istambul) Ingressos qui., 17 de set. (22h) Liga Europa: Beşiktaş x Marseille Tüpraş Stadium (Istambul) Ingressos dom., 20 de set. (20h) Süper Lig: Amed x Beşiktaş Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) Ingressos dom., 11 de out. (18h) Süper Lig: Beşiktaş x Kocaelispor Tüpraş Stadium (Istambul) Ingressos qui., 15 de out. (21h) Liga Europa: Hoffenheim x Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Ingressos dom., 18 de out. (18h) Süper Lig: Trabzonspor x Beşiktaş Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Ingressos qui., 22 de out. (22h) Liga Europa: Beşiktaş x Crystal Palace Tüpraş Stadium (Istambul) A confirmar dom., 25 de out. (18h) Süper Lig: Beşiktaş x İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadium (Istambul) Ingressos dom., 1º de nov. (18h) Süper Lig: Kasımpaşa x Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul) Ingressos

Como comprar ingressos do Beşiktaş

Os ingressos oficiais para os jogos do Beşiktaş são vendidos exclusivamente pela plataforma Passo (ou pelo aplicativo móvel da Passo), e normalmente só começam a ser comercializados de 3 a 5 dias antes de cada partida específica.

Por causa das rígidas leis esportivas turcas criadas para evitar violência e cambismo, cada ingresso deve estar eletronicamente vinculado a um cartão personalizado de identificação do torcedor chamado Passo Taraftar Card (anteriormente conhecido como Passolig). Você não pode entrar no estádio nem comprar um ingresso sem um deles.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Beşiktaş no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Beşiktaş?

Os ingressos oficiais do Beşiktaş para partidas normais da liga no Tüpraş Stadium, em Istambul, normalmente variam de 760 TRY a 5.000+ TRY, mas podem disparar para até 19.000+ TRY em clássicos de Istambul de alto nível ou grandes noites europeias.

Os preços variam entre diferentes categorias, dependendo do setor e do nível que você selecionar no Tüpraş Stadium:

North Stand (Kuzey) : Atrás do gol; setor mais barulhento e casa dos grupos de torcedores mais apaixonados e vocais. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente entre 760 TRY e 1.500 TRY.

South Stand (Güney) : Atrás do gol; uma área de torcida mais calma do que a equivalente do 'North'. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente entre 760 TRY e 1.500 TRY.

East Stand (Doğu) : Lateral principal; visão lateral excelente e ampla; mais barulhento e agitado do que o setor West. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente entre 1.500 TRY e 4.500+ TRY.

West Stand (Batı) : Arquibancada principal; conta com tribuna de imprensa, camarotes de luxo e vista para os bancos de reservas. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente entre 1.500 TRY e 5.000+ TRY.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Tüpraş Stadium

O Tüpraş Stadium é uma arena esportiva moderna localizada no coração de Istambul, bem na beira do cênico Estreito de Bósforo. É amplamente considerado um dos locais de estádio mais bonitos do mundo, com vista para as águas onde a Europa encontra a Ásia. O estádio recebe cerca de 42.684 torcedores e serve como a apaixonada casa do Beşiktaş desde 2016.

Em 1947, Istambul abriu sua primeira grande arena esportiva moderna no atual local do Tüpraş Stadium, chamada İnönü Stadium. Por mais de 60 anos, aquele foi um lendário templo do futebol compartilhado às vezes pelos maiores clubes da cidade. Em 2013, o Beşiktaş derrubou a antiga estrutura para construir o Tüpraş Stadium do zero.

Além do esporte, o local também funciona como um enorme espaço para shows, recebendo apresentações lendárias de rock de bandas como Guns N' Roses.

Partidas memoráveis de futebol realizadas no Tüpraş Stadium:

Supercopa da UEFA (2019) : A primeira grande final europeia disputada no estádio foi um duelo totalmente inglês sob os refletores. Depois de um emocionante empate por 2 a 2 após a prorrogação, o Liverpool conquistou o troféu nos pênaltis contra o Chelsea. A partida também entrou para a história porque Stéphanie Frappart se tornou a primeira mulher a apitar uma grande final masculina da UEFA.

Final da Liga Europa da UEFA (2026) : Apoiado por milhares de torcedores ingleses visitantes e assistido pelo príncipe William nos lounges VIP, o Aston Villa passeou para uma enfática vitória por 3 a 0 sobre o SC Freiburg e conquistou seu primeiro grande troféu continental em mais de quatro décadas.

'Milagre de Istambul' : O Beşiktaş parecia completamente derrotado após ficar 3 a 0 atrás no primeiro tempo contra o Benfica. No entanto, empurrado por uma multidão ensurdecedora, o time da casa protagonizou uma das maiores viradas da história da Champions League. Gols no segundo tempo de Cenk Tosun, Ricardo Quaresma e Vincent Aboubakar empataram o placar em 3 a 3, o que levou a torcida do Beşiktaş ao delírio.

Preservando a história: Como o estádio fica em uma área histórica altamente sensível perto de palácios da era otomana, seu exterior tem colunas clássicas revestidas de calcário natural, para se integrar lindamente ao ambiente. O muro histórico sul 'Eski Açık' do estádio original de 1947 também foi preservado e incorporado diretamente ao projeto.

Recordes e estatísticas do Beşiktaş

Fundado em 1903, o Beşiktaş (Beşiktaş J.K.) detém alguns dos recordes mais notáveis da história do futebol turco.

Honrarias do clube e destaques em troféus

Campeonatos da Liga Turca : 21 títulos

Copa da Turquia : 11 títulos

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Mais gols: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

O único campeão invicto

O Beşiktaş foi o primeiro time, e até agora o único, a vencer a moderna Süper Lig turca sem perder um único jogo, concluindo a temporada 1991-92 de forma invicta.

Maior sequência invicta

O Beşiktaş detém o recorde da mais longa sequência sem derrotas da história da liga turca, com 56 jogos entre 1991 e 1992.

Honra do emblema nacional

O Beşiktaş é o único clube turco autorizado a exibir a bandeira nacional da Turquia diretamente dentro de seu escudo. Isso foi concedido depois que representou toda a seleção nacional turca em uma partida contra a Grécia em 1952.















