Como comprar ingressos do Al-Shabab para 2026/27: preços da Liga Saudita ROSHN, próximos jogos e mais

A Saudi Pro League se transformou em uma potência global do futebol, e o Al-Shabab FC continua sendo uma parte fundamental dessa história. Muitas vezes chamado de "Leões Brancos", esse gigante de Riad é a instituição esportiva mais antiga da capital e segue exercendo grande influência no futebol profissional.

Assistir a um jogo em casa na SHG Arena proporciona uma atmosfera íntima e de nível mundial. O design do estádio garante que cada assento pareça estar na primeira fila, colocando você bem no centro da ação. Seja em um confronto de alto risco contra um dos Big Four ou em uma partida comum da liga, a energia da fiel torcida alvinegra não tem comparação.

Deixe o GOAL ser o seu guia tático para navegar pela temporada 2026/27, desde encontrar ingressos disputados até entender os setores do estádio para que você possa ocupar seu lugar dentro da Toca Branca.

Próximos jogos do Al-Shabab em 2026/27

A temporada 2026/27 do Al-Shabab começa em casa contra o Al Qadsiah em 13 de agosto e vai até 28 de maio de 2027. Abaixo está a tabela completa do clube, incluindo a King Cup, com a Saudi Pro League fazendo uma pausa entre meados de dezembro e meados de fevereiro para acomodar a realização da Copa da Ásia da AFC de 2027 na Arábia Saudita.

Data e horário (KSA) Jogo Competição Ingressos 13 de ago. de 2026 - 14:00 Al Shabab x Al Qadsiah Saudi Pro League Ingressos 16 de ago. de 2026 - 14:00 Al-Wehda x Al Shabab King Cup Ingressos 22 de ago. de 2026 - 14:00 Al Khaleej x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 25 de ago. de 2026 - 14:00 Al Shabab x Al Riyadh Saudi Pro League Ingressos 30 de ago. de 2026 - 12:05 Al Hazem x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 4 de set. de 2026 - 14:00 Al Shabab x Al Hilal Saudi Pro League Ingressos 9 de set. de 2026 - 11:55 Al Kholood x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 10 de set. de 2026 - 14:00 Al Shabab x Al-Fayha Saudi Pro League Ingressos 17 de set. de 2026 - 14:00 Al Shabab x Al-Taawoun Saudi Pro League Ingressos 9 de out. de 2026 - 13:00 Al Ittihad x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 15 de out. de 2026 - 13:00 Al Shabab x Al-Faisaly Saudi Pro League Ingressos 22 de out. de 2026 - 13:00 Al Fateh x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 29 de out. de 2026 - 13:00 Al Shabab x Al Ahli Saudi Pro League Ingressos 5 de nov. de 2026 - 12:00 Abha x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 20 de nov. de 2026 - 12:00 Al Shabab x Al-Ettifaq Saudi Pro League Ingressos 26 de nov. de 2026 - 12:00 Al Nassr x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 3 de dez. de 2026 - 12:00 Al Shabab x Neom SC Saudi Pro League Ingressos 10 de dez. de 2026 - 12:00 Al Diriyah x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 14 de dez. de 2026 - 12:00 Al Qadsiah x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 11 de fev. de 2027 - 15:00 Al Shabab x Al Khaleej Saudi Pro League Ingressos 18 de fev. de 2027 - 15:00 Al Riyadh x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 25 de fev. de 2027 - 15:00 Al Shabab x Al Hazem Saudi Pro League Ingressos 11 de mar. de 2027 - 14:00 Al Hilal x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 18 de mar. de 2027 - 15:00 Al Shabab x Al Kholood Saudi Pro League Ingressos 2 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Fayha x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 8 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Taawoun x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 15 de abr. de 2027 - 13:00 Al Shabab x Al Ittihad Saudi Pro League Ingressos 18 de abr. de 2027 - 13:00 Al-Faisaly x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 22 de abr. de 2027 - 13:00 Al Shabab x Al Fateh Saudi Pro League Ingressos 29 de abr. de 2027 - 13:00 Al Ahli x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 6 de maio de 2027 - 13:00 Al Shabab x Abha Saudi Pro League Ingressos 12 de maio de 2027 - 13:00 Al-Ettifaq x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 20 de maio de 2027 - 13:00 Al Shabab x Al Nassr Saudi Pro League Ingressos 24 de maio de 2027 - 13:00 Neom SC x Al Shabab Saudi Pro League Ingressos 28 de maio de 2027 - 13:00 Al Shabab x Al Diriyah Saudi Pro League Ingressos

A Saudi Pro League divulga seu calendário completo de 34 rodadas em etapas, então outros jogos serão adicionados ao longo da temporada. Os horários de início ainda podem ser ajustados mais perto do dia da partida por razões de transmissão.

Como comprar ingressos para o Al-Shabab em 2026/27?

Garantir sua entrada para ver os Leões Brancos na SHG Arena é um processo digital simplificado, administrado principalmente pelo Portal Oficial de Ingressos do Al-Shabab.

Embora os ingressos padrão da liga normalmente sejam colocados à venda de 10 a 14 dias antes do pontapé inicial, eventos de alto risco, como partidas contra o Big Four, geralmente exigem planejamento e compra antecipados para superar as vendas rápidas.

Você também pode encontrar ingressos do Al-Shabab disponíveis em plataformas secundárias como a Ticombo, onde ingressos para jogos, incluindo confrontos de alta demanda contra equipes como o Al-Hilal, oferecem uma maneira confiável de garantir seu lugar quando as cargas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos do Al-Shabab?

Os preços são pensados para atender todos os torcedores, com a Entrada Padrão na SHG Arena variando de SAR 30 a SAR 100, enquanto os Assentos Premium normalmente ficam entre SAR 250 e SAR 500. Para quem busca hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio, os VIP & Silver Lounges de elite começam em SAR 1.200.

Se as cargas oficiais na Webook se esgotarem, plataformas secundárias verificadas como a Ticombo servem como uma alternativa confiável para torcedores que buscam garantir ingressos para grandes dias de jogo.

O que esperar do Al-Shabab em 2026/27?

O Al-Shabab FC, fundado em 1947, é o clube esportivo mais antigo de Riad e um enorme pilar da história do futebol no país. Como seis vezes campeão da Saudi Pro League e primeiro vencedor de três títulos consecutivos da liga, os "Leões Brancos" representam o espírito resiliente e competitivo da capital e há muito tempo estão estabelecidos como presença constante na elite do futebol saudita.

A temporada 2025/26 sob o comando de Imanol Alguacil, o ex-técnico da Real Sociedad muito bem avaliado, foi uma temporada de contrastes. No cenário doméstico, o Al-Shabab terminou em 12º na Saudi Pro League e chegou às quartas de final da King's Cup, resultados abaixo das ambições do clube. No palco continental, porém, o Al-Shabab teve uma campanha muito mais forte, alcançando a final da Gulf Club Champions League como vice-campeão. Alguacil continua no comando em 2026/27, com o clube buscando transformar essa promessa continental em consistência no cenário doméstico e se aproximar mais uma vez do Big Four.

História da SHG Arena

A SHG Arena, anteriormente conhecida como Prince Khalid bin Sultan Stadium, é muito mais do que apenas um estádio de futebol moderno; é um símbolo da transformação do Al-Shabab e do futuro dos estádios "boutique" na Arábia Saudita.

Esse estádio "boutique", com capacidade para 15.000 pessoas, é o coração tático do cenário esportivo de Riad. Seu design retangular, específico para o futebol, foi projetado para remover a pista de atletismo e aproximar os torcedores da ação, garantindo que cada canto vindo da "Toca Branca" ressoe diretamente no gramado. Convenientemente localizada no distrito de Al-Sahafa, ao norte, perto da estação de metrô Dr. Sulaiman Al-Habib, a arena oferece uma experiência premium em dia de jogo, com camarotes VIP modernizados, um teto de membrana compartilhado para maior conforto e a sede oficial do clube no local. Atualmente, o Al-Shabab divide o local com o também clube de Riad Al-Riyadh para seus jogos como mandante.