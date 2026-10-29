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Como comprar ingressos de última hora para Boca Juniors x River Plate: preços da Liga Profesional, informações sobre o Superclássico e mais

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Boca Juniors enfrenta o River Plate na Liga Profesional. Veja como garantir seus ingressos.

O Superclássico entre Boca Juniors e River Plate é amplamente considerado a rivalidade entre clubes mais intensa e eletrizante do futebol mundial. Disputado em Buenos Aires, o confronto coloca frente a frente os dois clubes mais vitoriosos da Argentina diante de dezenas de milhares de torcedores que cantam e tocam tambores.

Quando começa Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional?

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Campeonato Argentino - Rodada 15

Nota: As datas ou os horários dos jogos do futebol argentino podem mudar com pouca antecedência devido às exigências de transmissão e às determinações das autoridades locais de segurança. Confirme a programação definitiva entre 72 e 96 horas antes do início da partida.

Como comprar ingressos para Boca Juniors x River Plate?

Para entender como ter acesso ao Superclássico, é preciso conhecer três regras institucionais:

  1. Prioridade para sócios (Socios): O Boca Juniors opera com um sistema de associação ao clube (Soy Socio). O acesso aos jogos é concedido aos sócios ativos (socios activos) com base no histórico de presença em partidas (filtros). Como a demanda dos sócios supera a capacidade total do estádio, os ingressos não são colocados à venda para o público em geral pela bilheteria do clube.
  2. Verificação de identidade (Tribuna Segura): O Ministério da Segurança da Argentina aplica o programa Tribuna Segura em todos os pontos de acesso ao estádio. Cada pessoa deve apresentar, nos postos de controle policial, um documento oficial com foto (DNI para argentinos; passaporte físico original para visitantes estrangeiros) cujos dados correspondam aos registrados no sistema de ingressos.
  3. Formato da credencial: A entrada é feita por meio de carteirinhas eletrônicas de sócio, cartões magnéticos físicos ou credenciais digitais personalizadas com código QR, dependendo da categoria e do setor designados.

Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber

Momento de Boca Juniors e River Plate

O Boca Juniors somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, sem derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Central Córdoba de Santiago pela Liga Profesional, em 12 de setembro, após vencer o São Paulo por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana em 9 de setembro. O empate por 2 a 2 com o Gimnasia Mendoza, em 5 de setembro, foi a única ocasião em que o Boca deixou pontos pelo caminho nessa sequência. A equipe marcou sete gols e sofreu três nesses cinco jogos.

O River Plate venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Atlético Tucumán pela Liga Profesional, em 12 de setembro. Nesse período, também venceu o Independiente Rivadavia por 3 a 1 e o Banfield por 3 a 2, ambos fora de casa. A única derrota foi para o Santa Fe pela Copa Sul-Americana. O River marcou nove gols e sofreu seis nesses cinco confrontos.

BOC

BOC - Sequência

INS
E2-2
VAS
D0-1
TAL
V2-1
VAS
V1-3
IND
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RIV

RIV - Sequência

HUR
D1-2
EST
V1-0
SAR
E1-1
BEL
V0-3
RAC
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Boca Juniors x River Plate: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela Liga Profesional em 19 de abril de 2026, quando o River Plate recebeu o Boca Juniors e perdeu por 1 a 0. Antes disso, o Boca venceu o River por 2 a 0 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados entre as equipes, o Boca Juniors leva vantagem, com três vitórias contra uma do River e um empate, uma vitória do Boca por 3 a 2 no estádio do River pela Copa de la Liga Profesional, em abril de 2024.

Confrontos

Boca JuniorsEmpateRiver Plate
3
0
2
Campeonato Argentino
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FJ
Campeonato Argentino
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
FJ
Campeonato Argentino
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FJ
Campeonato Argentino
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
FJ
Copa da Liga Profissional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
FJ
7Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Boca Juniors e River Plate

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