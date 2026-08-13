O Campeonato Francês (Ligue 1) sempre teve um enorme acompanhamento entre os fãs de futebol da Europa e do mundo, e o domínio contínuo do Paris Saint-Germain, agora com cinco títulos consecutivos da liga junto com a defesa da Champions League, só elevou ainda mais seu perfil rumo a 2026/27.

Enquanto o Paris Saint-Germain segue como a equipe de maior destaque no futebol francês, o desejo geral de viajar e vivenciar partidas em estádios por todas as partes da França continua crescendo significativamente, com dois times recém-promovidos, Troyes e Le Mans, acrescentando novas histórias à divisão nesta temporada.

Deixe o GOAL ajudar você a transformar em realidade suas próprias fantasias com o futebol francês, garantindo um ingresso para uma próxima partida da Ligue 1 nesta temporada.

Próximos jogos da 1ª rodada da Ligue 1 e ingressos

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex. 21 de ago., 20:45 Marseille x Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Ingressos Sáb. 22 de ago., 17:15 Lens x Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Ingressos Sáb. 22 de ago., 20:45 Le Mans x Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Ingressos Sáb. 22 de ago., 20:45 Nice x Lorient Allianz Riviera (Nice) Ingressos Sáb. 22 de ago., 20:45 Toulouse x Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Ingressos Sáb. 22 de ago., 20:45 Troyes x Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Ingressos Dom. 23 de ago., 15:00 Angers x Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Ingressos Dom. 23 de ago., 17:15 Le Havre x Monaco Stade Océane (Le Havre) Ingressos Dom. 23 de ago., 20:45 Paris Saint-Germain x Rennes Parc des Princes (Paris) Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Ligue 1 e ingressos

Data e hora (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex. 28 de ago., 20:45 Lille x Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Ingressos Sáb. 29 de ago., 17:15 Strasbourg x Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Ingressos Sáb. 29 de ago., 20:45 Auxerre x Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Ingressos Sáb. 29 de ago., 20:45 Brest x Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Ingressos Sáb. 29 de ago., 20:45 Lorient x Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Ingressos Sáb. 29 de ago., 20:45 Olympique Lyonnais x Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Ingressos Dom. 30 de ago., 15:00 Paris FC x Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Ingressos Dom. 30 de ago., 17:15 Rennes x Le Mans Roazhon Park (Rennes) Ingressos Dom. 30 de ago., 20:45 Monaco x Marseille Stade Louis II (Monaco) Ingressos

As dez partidas de destaque da temporada oficialmente selecionadas para transmissão ao vivo também incluem a visita do PSG ao Marseille em 20 de setembro e o jogo de volta no Parc des Princes em 7 de fevereiro, ambas datas importantes para os torcedores que buscam ingressos para o Le Classique.

Como comprar ingressos para a Ligue 1

Para comprar ingressos para jogos da Ligue 1, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes.

Você pode precisar criar uma conta e fornecer informações pessoais. Os ingressos costumam ser disponibilizados entre quatro e seis semanas antes da partida.

Embora os ingressos para os maiores clubes, como o PSG, geralmente se esgotem rapidamente, os bilhetes para muitas outras equipes são mais acessíveis.

Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais ou se você estiver procurando comprar ingressos de última hora, pode considerar plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Ligue 1?

O custo dos ingressos para jogos da Ligue 1 varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas de acordo com grupos etários, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas esses grupos variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização dos assentos dentro dos estádios afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o custo mais alto.

Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como 'Le Classique' (PSG x Marseille) e 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais x Marseille), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Clubes da Ligue 1 2026/27 por preço de ingresso

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

O que esperar da temporada da Ligue 1?

Qualquer que seja o jogo da Ligue 1 para o qual você decida comprar ingressos, é provável que veja algumas jovens estrelas brilhantes do futuro. Uma série de famosos jogadores franceses iniciou suas impressionantes carreiras em casa, incluindo Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry e Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) e Michel Platini (Nancy), para citar apenas alguns.

Além de ser reconhecida como um celeiro na formação de jovens talentos franceses, a Ligue 1 também conta com talentos globais do futebol atual, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun e Endrick.

O Paris Saint-Germain segue como a principal força da Ligue 1, e a demanda por ingressos é sempre alta para vê-lo em ação no Parc des Princes. A última temporada foi mais uma campanha dominante para o Les Rouge-et-Bleu, que conquistou um quinto título consecutivo do Campeonato Francês, o 14º no total, superando um raro desafio pelo título do RC Lens com uma rodada de antecedência.

Eles não apenas dominaram no cenário doméstico, como o time de Luis Enrique também defendeu com sucesso sua coroa europeia, derrotando o Arsenal na final da Champions League para se tornar a primeira equipe a reter o troféu desde o Real Madrid em 2018. Agora, o clube faz parte de um grupo seleto de equipes, incluindo Real Madrid, Bayern de Munique e Ajax, que conquistaram títulos consecutivos da principal competição da Europa na era moderna.

Não são muitos os times no mundo que podem ostentar uma sala de troféus como a do PSG. O clube mais vitorioso da França, apesar de existir há pouco mais de meio século, acumulou mais de 50 títulos importantes.

A temporada do Marseille contou uma história bem diferente. Roberto De Zerbi foi demitido em fevereiro após uma sequência difícil de resultados, com Habib Beye sendo efetivado como técnico principal depois de um breve período interino, e o clube caiu para o quinto lugar na tabela final, ficando fora da Champions League e tendo de se contentar com uma vaga na Europa League. Apesar do desfecho decepcionante, o Marseille segue como um dos clubes mais apoiados da França, com públicos regularmente acima de 60.000 no Stade Velodrome, também conhecido como Orange Velodrome, que tem a maior capacidade da Ligue 1.

O Marseille também se tornou, de forma célebre, o primeiro clube francês a vencer a Champions League. Um time capitaneado pela lenda francesa Didier Deschamps e que contava com nomes como Basile Boli e Marcel Desailly derrotou o AC Milan por 1 a 0 na final de 1993, em Munique, para se tornar rei da Europa. Outros clubes franceses que regularmente atraem grandes públicos em casa incluem Olympique Lyonnais, Lille e Lens, enquanto os recém-promovidos Troyes e Le Mans, este último retornando à elite após 16 anos de ausência, acrescentam novos palcos ao calendário nesta temporada.