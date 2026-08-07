Como comprar ingressos da Eredivisie 2026/27: preços médios dos ingressos, Ajax, Feyenoord e mais

Os ingressos para a Eredivisie têm demanda explosiva para ver times como Ajax, PSV Eindhoven, e Feyenoord, além de forças emergentes como AZ Alkmaar e FC Twente.

Apesar de públicos lotados passarem regularmente pelas catracas em estádios icônicos como a Johan Cruijff ArenA, De Kuip e o Philips Stadion, os ingressos são rapidamente comprados por torcedores experientes, groundhoppers internacionais e fãs de futebol que sabem onde procurar.

Deixe a GOAL trazer todas as informações vitais sobre ingressos da Eredivisie que você precisa saber para a temporada 2026/27, incluindo preços, cronogramas de venda e exigências do Dutch Clubcard.

Próximos jogos e ingressos da Eredivisie 2026/27

Como comprar ingressos para a Eredivisie 2026/27?

Há vários caminhos para garantir lugares nos estádios holandeses, dependendo do perfil da partida, do nível de segurança e da sua janela de planejamento:

Portais oficiais de ingressos dos clubes: Comprar diretamente nas lojas oficiais de ingressos dos clubes (por exemplo, ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) é a principal forma de adquirir entradas pelo valor de face. Os ingressos normalmente são disponibilizados online de 2 a 4 semanas antes do pontapé inicial.

Sistema Dutch Clubcard (Club Card): Na Holanda, jogos de alto risco ou alta demanda, como De Klassieker ou dérbis locais, exigem um Dutch Clubcard verificado ou associação oficial ao clube. Visitantes do exterior podem se registrar em associações digitais dos clubes, como Ajax Club Card ou PSV Supporters Club, para liberar permissões de compra para jogos sem restrição.

Plataformas oficiais de revenda: A maioria dos principais clubes da Eredivisie opera mercados oficiais de revenda de ingressos em seus sites, permitindo que detentores de carnê de temporada revendam seus lugares com segurança a torcedores verificados pelo valor de face quando houver lotação esgotada.

Plataforma secundária de revenda: Se as vendas oficiais se esgotarem ou se você não tiver um Clubcard para partidas de destaque, marketplaces secundários de ingressos oferecem opções verificadas de revenda digital para viajantes internacionais. Certifique-se de verificar os T&Cs do site em que você está comprando.

Quanto custam os ingressos para a Eredivisie 2026/27?

Comprar diretamente pelos clubes holandeses para uma única partida oferece alguns dos preços mais competitivos entre as principais ligas europeias:

Preços diretos de valor de face: Ingressos avulsos para adultos geralmente variam de € 20 a € 85 , dependendo do clube, do setor do estádio e da categoria do adversário. Jogos de liga de menor apelo em estádios como AFAS Stadion ou Euroborg começam na faixa mais barata, enquanto partidas com o "Big Three" ficam na faixa mais alta.

Localização dos setores: Os assentos mais acessíveis, e os terraços de safe-standing, ficam atrás dos gols, nos setores laterais curtos (Korte Zijde). Os assentos centrais na lateral longa (Lange Zijde) têm preços de valor de face premium.

Preços na revenda secundária: Em plataformas secundárias como a StubHub, ingressos de entrada para partidas padrão da Eredivisie partem de cerca de € 30 até € 45, enquanto rivalidades de alta voltagem, como De Klassieker ou De Topper, têm preços ditados pelo mercado, dependendo da posição na liga.

Categorias com desconto: A maioria dos clubes holandeses oferece faixas de ingressos com desconto para torcedores jovens, menores de 12 e de 18 anos, assim como pacotes para setores familiares em partidas domésticas.

Quando a Eredivisie começou?

Fundada em 1956, a Eredivisie é uma das competições de primeira divisão mais vibrantes do futebol europeu e celebra 70 anos do futebol profissional holandês durante a temporada 2026/27.

Celebrada em todo o mundo por seu compromisso com o Futebol Total, pela prolífica formação de talentos e pelo estilo ofensivo, a liga holandesa oferece uma atmosfera de dia de jogo imperdível.

Da Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, com capacidade para 55 mil pessoas e sempre barulhenta, ao caldeirão do De Kuip, em Roterdã (Estádio do Feyenoord), passando pelos estádios mais intimistas e hostis do De Grolsch Veste, do FC Twente, ou do De Adelaarshorst, do Go Ahead Eagles, a cultura de torcida na Holanda é construída sobre uma profunda paixão comunitária, exibições de tifo e apoio vocal ininterrupto.