Não importa como você prefira chamá-la, seja Carabao Cup, EFL Cup ou League Cup, a competição sempre proporciona muito drama e memórias inesquecíveis no futebol.

A busca pela glória na Carabao Cup desta temporada, que culmina com a final no Estádio de Wembley em 21 de março, segue a todo vapor neste mês. Você pode fazer parte dessa competição eletrizante garantindo lugares nos próximos jogos, com uma seleção de clubes da Premier League agora entrando na disputa.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos da Carabao Cup que você precisa saber, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Próximos jogos de destaque da 2ª rodada da Carabao Cup

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Newcastle United x West Brom St. James' Park (Newcastle) Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Tottenham Hotspur x Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Ingressos qua., 26 de ago. (20h) Preston North End x Everton Deepdale (Preston) Ingressos qui., 27 de ago. (19h30) Chelsea x Luton Town Stamford Bridge (Londres) Ingressos qui., 27 de ago. (20h) Fulham x AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Ingressos

Tabela completa da Carabao Cup 2026/27

Fase Data(s) Ingressos Rodada preliminar 1 a 3 de agosto Ingressos 1ª rodada 7 a 9 de agosto Ingressos 2ª rodada semana de 24 de agosto Ingressos 3ª rodada semanas de 7 e 14 de setembro Ingressos 4ª rodada semana de 26 de outubro Ingressos Quartas de final semana de 14 de dezembro Ingressos Semifinais (jogo de ida) semana de 11 de janeiro Ingressos Semifinais (jogo de volta) semana de 1º de fevereiro Ingressos Final domingo, 21 de março Ingressos

Como comprar ingressos para a Carabao Cup

Comprar ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes geralmente é considerado o método mais seguro para adquirir entradas da Carabao Cup. Reservar com antecedência é essencial, com os detentores de season ticket e membros cadastrados normalmente tendo a melhor chance de garantir lugares. Os ingressos da Carabao Cup não estão automaticamente incluídos no preço do season ticket de um time, mas os detentores dele, assim como os membros do clube, normalmente recebem períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de permitir que os torcedores vivam um emocionante confronto no meio de semana sob os refletores, a Carabao Cup também oferece a muitos uma rara oportunidade de ver seus times em ação. Está cada vez mais difícil para os torcedores conseguirem ingressos para jogos da Premier League, então esses confrontos de copa surgem como uma possível rota alternativa para alguns.

Além de comprar ingressos da Carabao Cup pelos canais oficiais, os torcedores também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a Carabao Cup?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos da Carabao Cup cresce à medida que a competição avança e nos aproximamos das fases finais e da final. Os ingressos oficiais de valor de face para as fases iniciais da Carabao Cup normalmente custam entre £10 e £30 para adultos, enquanto os ingressos júnior podem ser encontrados por apenas £1 a £10.

Os preços aumentam à medida que os times da Premier League avançam, com os ingressos oficiais tendo média entre £20 e £60 para as quartas de final e semifinais, dependendo do setor do estádio.

Para a final no Estádio de Wembley, os preços de face para o evento principal costumam variar de cerca de £40 até £150, em diferentes categorias de assento.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações sobre disponibilidade. Os ingressos para partidas da Carabao Cup em sites de revenda secundária como o StubHub também estão disponíveis no momento.

Como assistir aos jogos da Carabao Cup 2026/27

Se você não puder ir a nenhum dos próximos jogos da Carabao Cup, a segunda melhor opção é assistir ou transmitir a ação em casa ou enquanto estiver em movimento. Para os espectadores do Reino Unido, a Sky Sports está exibindo/transmitindo ao vivo todos os jogos da Carabao Cup desta temporada. Além de poder assistir a todos os jogos na Sky Sports, você também pode transmiti-los no NOW e no aplicativo da Sky Sports.

O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a todas as transmissões do Sky Sports+ e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se cadastrar e transmitir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, além de documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período da assinatura. Os diferentes pacotes de assinatura são os seguintes:

Assinatura econômica de 12 meses: £27,99 por mês (prazo mínimo de 12 meses) - Depois £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

£27,99 por mês (prazo mínimo de 12 meses) - Depois £34,99 por mês, a menos que seja cancelada. Assinatura diária: £14,99 - Pagamento único - Sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas

Nos Estados Unidos, a CBS Sports é a casa da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Se uma partida estiver sendo exibida na CBS Sports Network, você também pode assisti-la por plataformas de streaming de TV ao vivo, como a Fubo. Os vários planos de assinatura da Fubo incluem: Pro (US$ 84,99/mês), Elite (US$ 104,99/mês), Deluxe (US$ 114,99/mês) e Sports + News (US$ 55,99/mês)

A Fubo oferece um teste grátis de cinco dias para novos assinantes em todos os seus planos. Para evitar a cobrança automática do preço integral do nível selecionado, você deve cancelar sua assinatura antes do fim do período de teste de cinco dias.