Como as jogadas ensaiadas decidiram a disputa europeia da Série A: a ascensão da AS Roma e o colapso do AC Milan

Os gols nunca tiveram tanto valor no futebol moderno, tanto do ponto de vista competitivo quanto financeiro, o que obriga os clubes a buscar vantagens em todas as fases possíveis da partida.

E neste fim de semana na Série A, as jogadas ensaiadas se tornaram um dos fatores decisivos na disputa por vagas na Europa.

Desde a Roma garantindo sua vaga na Liga dos Campeões até o Milan sucumbir à pressão defensiva em jogadas ensaiadas, as situações de bola parada acabaram moldando resultados decisivos no topo da tabela.

Vamos analisar os dados.

Implicações da Série A para a Europa

O colapso do Milan nas jogadas ensaiadas

A Série A mais uma vez proporcionou caos na última rodada.

Uma coisa que a liga tem produzido consistentemente desde o período da Covid é um drama significativo até o último minuto, seja na disputa pelo Scudetto, nas batalhas pela classificação para a Liga dos Campeões ou na luta contra o rebaixamento.

Esta temporada não foi diferente.

Na zona de rebaixamento, o Cremonese chegou à última rodada precisando tanto de uma vitória contra o Como quanto de uma derrota do Lecce em casa contra o Genoa — uma combinação muito difícil que, no fim das contas, não aconteceu, e o Cremonese foi rebaixado.

Mas o verdadeiro drama veio na disputa por vagas europeias.

O Como precisava que a Roma ou o Milan perdessem contra times com muito pouco a disputar, enquanto a Juventus precisava tanto desse cenário quanto de uma perda de pontos do próprio Como. No papel, parecia improvável.

Em vez disso, o Milan abriu completamente a porta sozinho.

Enquanto a Roma cumpriu sua parte, o descuido defensivo do Milan nas jogadas ensaiadas acabou custando ao clube o que poderia chegar a cerca de 60 milhões de euros em receitas garantidas da Liga dos Campeões.

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O Milan sofreu dois gols em jogadas ensaiadas neste fim de semana.

O Milan sofreu dois gols em jogadas ensaiadas na derrota por 1 a 2 em casa.

Sofrer um gol em uma partida com a classificação para a Liga dos Campeões em jogo já é prejudicial o suficiente. Sofrer dois gols em jogadas de bola parada em casa é catastrófico, especialmente contra o Cagliari, cujo desempenho em jogadas ensaiadas tem sido discretamente um dos mais fortes entre os times de classificação mais baixa da Série A nesta temporada.

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O Cagliari tem um desempenho muito bom em jogadas ensaiadas em comparação com os rivais na zona de rebaixamento

O Cagliari tem se classificado consistentemente bem ofensivamente em jogadas ensaiadas em comparação com seus rivais na briga contra o rebaixamento, e essas vantagens marginais se tornaram uma das principais razões pelas quais eles garantiram a permanência com tranquilidade.

Enquanto isso, o Milan não conseguiu capitalizar seu próprio alto volume de escanteios.

E, no fim das contas, essa foi a história da noite:

a diferença entre os gols que o Milan sofreu em jogadas ensaiadas e aqueles que não conseguiu marcar a partir delas acabou sendo a diferença entre disputar a Liga dos Campeões e ficar de fora por completo.

O renascimento das jogadas ensaiadas da Roma

A Roma está finalmente de volta à elite europeia.

Durante anos, o clube se sentiu como o membro ausente do tradicional grupo de ponta da Série A. Enquanto os clubes ao seu redor continuavam voltando à Liga dos Campeões, a Roma repetidamente ficava aquém, apesar dos pesados investimentos e das mudanças na direção.

A última temporada já havia dado sinais de progresso sob o comando de Claudio Ranieri, com a Roma ficando de fora dos quatro primeiros por apenas um ponto. O golpe decisivo veio no final da temporada contra a Atalanta de Gian Piero Gasperini, um resultado que acabou definindo o rumo futuro do clube.

Pouco depois, Ranieri assumiu uma função consultiva e pressionou para que Gasperini se tornasse o homem responsável pela reconstrução da Roma.

Foi uma grande aposta.

Gasperini chegou com uma das melhores reputações táticas da Itália, após transformar a Atalanta em uma força europeia consistente, chegando às quartas de final da Liga dos Campeões e conquistando um título histórico da Liga Europa. Mas ainda havia dúvidas sobre se seus métodos poderiam dar certo em um clube maior, após dificuldades anteriores na Inter.

Agora, depois de levar a Roma de volta à Liga dos Campeões pela primeira vez em sete anos e garantir a melhor classificação do time na Série A desde 2018, o projeto de repente parece real novamente.

E grande parte dessa recuperação no final da temporada veio por meio de jogadas ensaiadas.

A Roma encerrou a temporada com cinco vitórias, um empate e uma derrota nos últimos sete jogos do campeonato, ultrapassando Juventus, Milan e Como no processo.

Grande parte desse impulso veio dos escanteios.

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Desde abril, a Roma tem sido uma das equipes mais eficientes da Série A em cobranças de escanteio, liderando o campeonato em gols marcados diretamente de escanteios, ao mesmo tempo em que gera consistentemente um grande volume de chutes a gol e um alto xG.

O que mais se destaca é a estrutura por trás disso.

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A Roma gera a maior parte de seu perigo por meio da ocupação central na área de seis metros, alternando entre cobranças com efeito para dentro e para fora para desestabilizar as formações defensivas e criar repetidos primeiros toques em zonas perigosas.

A variedade é importante.

Em vez de depender de uma rotina previsível, a Roma altera constantemente os ângulos de cobrança e as zonas-alvo, dependendo do cobrador e do lado.

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Paulo Dybala se tornou um dos principais executores, e seu retorno foi decisivo não apenas na criatividade em jogadas abertas, mas também em situações de bola parada. Ao lado dele, jogadores como Aynaoui, Pellegrini e Soulé oferecem perfis técnicos diversos, capazes de fazer diferentes tipos de cruzamentos na área.

E com alvos aéreos como Mancini atacando agressivamente as zonas centrais, a Roma de repente se tornou extremamente difícil de defender em escanteios.

No início, a sequência de gols da Roma em cobranças de escanteio parecia insustentável.

Mas, com o passar das semanas, ficou cada vez mais claro que não se tratava de aleatoriedade ou variação.

Parecia algo ensaiado.

Parecia intencional.

E talvez o mais importante: refletia uma equipe se adaptando de forma inteligente às suas limitações. Durante os períodos em que a Roma teve dificuldade em criar consistentemente chances de alta qualidade em jogadas abertas, ela encontrou outro caminho para os gols por meio da estrutura e da qualidade na execução das jogadas ensaiadas.

Essa flexibilidade pode acabar se tornando um dos pilares da nova era da Roma sob o comando de Gasperini.

Agora de volta à Liga dos Campeões com finanças mais sólidas, clareza tática e um novo ímpeto, a Roma finalmente parece capaz de se reestabelecer entre os principais times da Itália.

E se a evolução nas jogadas ensaiadas continuar, ela pode se tornar ainda mais perigosa na próxima temporada.

Conclusão

As jogadas ensaiadas se tornaram uma das fases mais importantes do futebol moderno.

As equipes não podem mais se dar ao luxo de ignorá-las, seja no ataque ou na defesa. As margens no alto nível são muito pequenas e, cada vez mais, troféus, classificação para competições europeias e permanência na divisão estão sendo decididos em jogadas de bola parada.

Só nesta semana tivemos vários exemplos.

O Arsenal marcou em um escanteio contra o Burnley e deu mais um passo rumo ao título da Premier League após o empate do Manchester City no dia seguinte. O Tottenham garantiu a permanência na liga após marcar em um escanteio contra o Everton na última rodada.

E na Série A, assistimos ao desenrolar de duas histórias opostas.

A Roma usou os escanteios como uma arma de verdade durante sua recuperação no final da temporada, o que ajudou a levá-la de volta às vagas da Liga dos Campeões. O Milan, por sua vez, desmoronou defensivamente contra um dos times mais fortes do campeonato em jogadas ensaiadas, levando dois gols em situações de bola parada em uma partida que acabou custando-lhe a vaga na Liga dos Campeões.

Esse contraste diz tudo.

As jogadas ensaiadas não são mais momentos secundários nas partidas. Agora, são fases táticas decisivas, capazes de definir temporadas inteiras.

E com os dados se tornando mais acessíveis, fica mais fácil identificar tendências recorrentes, fraquezas estruturais e padrões repetíveis. Uma das maiores lições desta temporada é como muitas equipes continuam expondo vulnerabilidades óbvias, apesar das informações estarem disponíveis.

No mais alto nível, a falta de adaptação acaba sendo punida.



