Como acompanhar o Egito na Copa do Mundo de 2026: onde comprar ingressos, voos, fazer reservas e muito mais

O GOAL oferece o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos para os jogos, reservar os melhores voos saindo do Cairo ou de Alexandria e encontrar a acomodação perfeita para acompanhar a trajetória do Egito pelos Estados Unidos e pelo México.

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Como conseguir ingressos para os jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e fica aberta até o final do torneio da Copa do Mundo.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA e fica aberta até o final do torneio da Copa do Mundo. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Como comprar passagens aéreas para assistir ao Egito na Copa do Mundo de 2026? Para os torcedores que viajam do Egito, o Aeroporto Internacional do Cairo (CAI) continua sendo o principal hub. A maioria das rotas para o México ou os EUA envolverá uma escala em cidades europeias como Londres, Istambul ou Frankfurt. Cidade do México (Jogo 1): Voe para o Aeroporto Internacional da Cidade do México (MEX). Ele tem boas conexões com as principais cidades dos EUA, facilitando a transição para a próxima etapa da viagem.

Voe para o Aeroporto Internacional da Cidade do México (MEX). Ele tem boas conexões com as principais cidades dos EUA, facilitando a transição para a próxima etapa da viagem. Los Angeles (Jogo 2): Use o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Este é um grande hub com muitas opções internacionais e domésticas.

Use o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Este é um grande hub com muitas opções internacionais e domésticas. Nova York/Nova Jersey (Jogo 3): O Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR) é o mais próximo do MetLife Stadium, embora o JFK e o LaGuardia também sejam opções viáveis na região metropolitana. Voos para a Copa do Mundo no EgitoReserve seu voo agora Quanto custam os voos para a Copa do Mundo de 2026? O verão é a alta temporada de viagens, e a Copa do Mundo aumenta os preços. Os voos do Cairo para as cidades-sede custam atualmente, em média, entre US$ 1.300 e US$ 2.000 para passagens de ida e volta. Os voos domésticos na América do Norte são mais acessíveis, mas devem ser reservados com antecedência para evitar os picos de preço nos dias de jogo. Data Partindo de Partindo para Custo estimado (USD) 12 de junho Cairo (CAI) Cidade do México (MEX) $1.450 19 de junho Cidade do México (MEX) Los Angeles (LAX) $310 24 de junho Los Angeles (LAX) Newark (EWR) $280

Onde se hospedar para os jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026? Cidade do México (Jogo 1) Hospede-se nas áreas do Paseo de la Reforma ou Polanco. São bairros seguros e sofisticados, com excelente gastronomia e acesso direto às linhas de metrô que levam ao Estádio Azteca. É o lugar perfeito para curtir a atmosfera pré-jogo. Los Angeles (Jogo 2) Para os jogos no SoFi Stadium, considere se hospedar em Santa Monica se quiser aproveitar a praia, ou no centro de Los Angeles (DTLA) para melhores conexões de transporte público. Inglewood tem muitos hotéis mais próximos do estádio, perfeitos para evitar o lendário trânsito de Los Angeles no dia do jogo. East Rutherford/Nova York (Jogo 3) Embora o MetLife Stadium fique em Nova Jersey, muitos torcedores optam por se hospedar em Manhattan para passear. No entanto, ficar em Jersey City ou Hoboken oferece um ritmo mais tranquilo e um trajeto mais curto até o estádio via trem PATH ou ônibus exclusivos nos dias de jogo. Reserve acomodação para a Copa do MundoCompre agora Logística local: como se locomover na América do Norte Navegar por essas cidades gigantescas requer algum planejamento: Caronas compartilhadas: o Uber é dominante no México e nos EUA. Em Los Angeles, o Lyft também é um grande player e costuma oferecer tarifas competitivas.

o Uber é dominante no México e nos EUA. Em Los Angeles, também é um grande player e costuma oferecer tarifas competitivas. Transporte público: O metrô da Cidade do México é muito barato e eficiente. Em Nova York, o metrô é seu melhor amigo. Em Los Angeles, no entanto, conte mais com o transporte compartilhado. Viaje com a Lyft Inscreva-se agora