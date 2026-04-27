Como acompanhar Hannibal Mejbri na Copa do Mundo de 2026: ingressos, preços e mais sobre a Copa do Mundo da Tunísia

As Águias de Cartago chegaram. A Tunísia garantiu oficialmente sua vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026, marcando mais um capítulo em sua orgulhosa história no futebol.

No centro de suas ambições na América do Norte está o enigmático e fogoso meio-campista Hannibal Mejbri. Conhecido por seu talento técnico, ritmo de trabalho incansável e cabelo inconfundível, Mejbri se tornou o garoto-propaganda de uma nova geração de talentos tunisianos.

Seja você um torcedor fanático das Águias de Cartago ou um entusiasta do Manchester United acompanhando um ex-astro, o GOAL tem todas as informações sobre como ver Mejbri no cenário mundial.

Quando a Tunísia joga na Copa do Mundo de 2026?

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Suécia x Tunísia Estádio Monterrey (BBVA), Monterrey, México Ingressos 21 de junho de 2026 Tunísia x Japão Estádio Monterrey (BBVA), Monterrey, México Ingressos 26 de junho de 2026 Tunísia x Holanda Arrowhead Stadium, Kansas City, EUA Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Tunísia?

As fases iniciais do sorteio da FIFA, que registraram uma demanda sem precedentes por parte dos torcedores de todo o mundo, foram oficialmente encerradas.

Se você não conseguiu garantir um lugar nos sorteios iniciais, não se preocupe, ainda há várias maneiras de entrar no estádio.

Fase de vendas de última hora: Atualmente em andamento. Ao contrário do sorteio, este é um sistema por ordem de chegada. Se houver um ingresso disponível no portal, você pode comprá-lo imediatamente. No entanto, para jogos de grande destaque envolvendo adversários europeus ou norte-americanos, esses ingressos esgotam em segundos.

Atualmente em andamento. Ao contrário do sorteio, este é um sistema por ordem de chegada. Se houver um ingresso disponível no portal, você pode comprá-lo imediatamente. No entanto, para jogos de grande destaque envolvendo adversários europeus ou norte-americanos, esses ingressos esgotam em segundos. Mercados secundários: Para a maioria dos torcedores, plataformas secundárias como o StubHub são um destino recomendado para encontrar ingressos nesta fase do torneio. Se você deseja garantir seu lugar em cima da hora, esses mercados costumam ser a maneira mais prática de encontrar os assentos mais baratos disponíveis para os jogos da Tunísia.

Para a maioria dos torcedores, plataformas secundárias como o StubHub são um destino recomendado para encontrar ingressos nesta fase do torneio. Se você deseja garantir seu lugar em cima da hora, esses mercados costumam ser a maneira mais prática de encontrar os assentos mais baratos disponíveis para os jogos da Tunísia. Plataforma oficial de revenda: A FIFA também opera uma plataforma de revenda onde os torcedores que não puderem mais comparecer podem listar seus ingressos pelo valor de face. Vale a pena conferir regularmente, embora o estoque seja frequentemente limitado e altamente competitivo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo da Tunísia?

O custo para assistir a Hannibal Mejbri em ação depende em grande parte do local e da importância da partida. Embora os jogos da fase de grupos sejam geralmente mais acessíveis do que os das eliminatórias, espera-se que a partida contra os EUA em Miami tenha um preço significativamente mais alto.

Categoria 3 (Mais barata): Estas são as opções mais econômicas, normalmente localizadas nas arquibancadas superiores do estádio. Embora o valor nominal comece em aproximadamente US$ 70, o preço de mercado em sites de revenda situa-se atualmente entre US$ 160 e US$ 350. São perfeitas para torcedores que querem curtir a atmosfera sem pagar uma fortuna.

Estas são as opções mais econômicas, normalmente localizadas nas arquibancadas superiores do estádio. Embora o valor nominal comece em aproximadamente US$ 70, o preço de mercado em sites de revenda situa-se atualmente entre US$ 160 e US$ 350. São perfeitas para torcedores que querem curtir a atmosfera sem pagar uma fortuna. Categoria 2: Oferecendo uma visão mais central a partir dos cantos ou dos setores intermediários superiores, esses ingressos geralmente variam de US$ 400 a US$ 800.

Oferecendo uma visão mais central a partir dos cantos ou dos setores intermediários superiores, esses ingressos geralmente variam de US$ 400 a US$ 800. Categoria 1: Estes são os assentos privilegiados localizados ao longo das linhas laterais. Para ver de perto o trabalho de pés de Mejbri, espere pagar entre US$ 1.000 e US$ 2.500.

Os preços são dinâmicos e provavelmente aumentarão à medida que a cerimônia de abertura se aproxima. Nossa recomendação é garantir os ingressos mais baratos disponíveis agora para evitar os aumentos de preço típicos das semanas que antecedem o evento.

O que esperar de Hannibal Mejbri jogando pela Tunísia

Hannibal Mejbri é mais do que apenas um jogador; ele é um motor. Para as Águias de Cartago, ele fornece a centelha criativa e a garra necessárias para competir contra os melhores do mundo.

Espere vê-lo atuando em uma função de meio-campista livre, onde ele pode ditar o ritmo e atrapalhar o ritmo do adversário.

O estilo de Mejbri é caracterizado por sua destemor. Ele nunca tem medo de enfrentar um zagueiro ou dar uma entrada forte para recuperar a posse de bola. Sua paixão costuma servir de catalisador para a torcida tunisiana, que responde à sua energia com um apoio ensurdecedor. Na Copa do Mundo de 2026, Mejbri buscará provar que tem lugar entre os melhores meio-campistas do futebol moderno.

A turnê da Tunísia pela América do Norte será um verdadeiro festival cultural. Das arquibancadas históricas do Azteca às maravilhas modernas da Califórnia, as Águias de Cartago levarão cor, barulho e um espírito incansável para o campo. Não perca a chance de fazer parte dessa jornada.