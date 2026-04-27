Como acompanhar Akram Afif na Copa do Mundo de 2026: ingressos, preços e mais sobre a Copa do Mundo do Catar

Os olhos do mundo do futebol estão voltados para a América do Norte, à medida que a Copa do Mundo da FIFA 2026 se prepara para tomar o centro das atenções no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Entre as estrelas mais esperadas que farão a viagem está o carismático atacante do Catar, Akram Afif.

Após suas atuações históricas na Copa Asiática da AFC, onde levou os Maroons a dois títulos consecutivos, Afif consolidou seu status como ícone global. Agora, os torcedores têm a chance de ver o Jogador Asiático do Ano mostrar seu talento no maior palco de todos.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para acompanhar Akram Afif e a seleção do Catar, com informações sobre ingressos para a Copa do Mundo.

Quando o Catar jogará na Copa do Mundo de 2026?

O Catar foi sorteado para o Grupo B. Sua programação incluirá viagens pela área da Baía de São Francisco, Vancouver e Seattle.

Em abril de 2026, a programação foi finalizada e representa uma das jornadas mais emocionantes da fase de grupos. Abaixo estão os jogos confirmados para Akram Afif e os Maroons:

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi’s Stadium, Santa Clara, CA Ingressos 18 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place, Vancouver, BC Ingressos 24 de junho de 2026 Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field, Seattle, WA Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Catar?

A corrida pelos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 atingiu seu auge. Em abril de 2026, os principais sorteios oficiais de ingressos já haviam sido concluídos.

Com uma demanda recorde nas três nações anfitriãs, o estoque inicial está em seu nível mais baixo de todos os tempos.

No entanto, os torcedores ainda têm várias opções para assistir ao Catar em ação:

Fase de vendas de última hora: Lançada em 1º de abril, esta fase está atualmente ativa por ordem de chegada. Os ingressos adquiridos aqui são confirmados imediatamente, embora o estoque para os jogos do Grupo B, especialmente o confronto decisivo contra o Canadá, seja extremamente limitado.

Lançada em 1º de abril, esta fase está atualmente ativa por ordem de chegada. Os ingressos adquiridos aqui são confirmados imediatamente, embora o estoque para os jogos do Grupo B, especialmente o confronto decisivo contra o Canadá, seja extremamente limitado. Mercado de Revenda Oficial da FIFA: Esta plataforma reabriu em 2 de abril. É o único mercado secundário autorizado pela FIFA onde os torcedores podem comprar e vender ingressos verificados. Os preços no Mercado de Revenda para partidas populares costumam ter um acréscimo, mas oferecem o mais alto nível de segurança.

Esta plataforma reabriu em 2 de abril. É o único mercado secundário autorizado pela FIFA onde os torcedores podem comprar e vender ingressos verificados. Os preços no Mercado de Revenda para partidas populares costumam ter um acréscimo, mas oferecem o mais alto nível de segurança. Mercados secundários: Para acesso garantido a assentos específicos, plataformas como o StubHub são atualmente o principal destino dos torcedores. Isso é especialmente verdadeiro para a partida em Vancouver, onde a demanda local pelo Canadá, um dos co-anfitriões, elevou o interesse pela revenda a níveis históricos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo do Catar?

O torneio de 2026 é o mais caro da história devido à demanda recorde e à política de preços dinâmicos. Os preços dos jogos no Catar variam significativamente de acordo com o local e o adversário.

Categoria 3 (entrada mais barata): Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores. Para jogos entre seleções neutras, como Catar x Suíça, os preços no mercado secundário variam atualmente entre US$ 138 e US$ 230 . No entanto, para o jogo contra o Canadá, país anfitrião, em Vancouver, os preços dos assentos da Categoria 3 são significativamente mais altos, muitas vezes a partir de US$ 400 .

Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores. Para jogos entre seleções neutras, como Catar x Suíça, os preços no mercado secundário variam atualmente entre . No entanto, para o jogo contra o Canadá, país anfitrião, em Vancouver, os preços dos assentos da Categoria 3 são significativamente mais altos, muitas vezes a partir de . Categoria 2: Oferecem vistas da camada intermediária. Espere pagar entre US$ 500 e US$ 900 para partidas neutras da fase de grupos. Para o jogo contra o Canadá, os preços podem chegar a US$ 1.800 .

Oferecem vistas da camada intermediária. Espere pagar entre para partidas neutras da fase de grupos. Para o jogo contra o Canadá, os preços podem chegar a . Categoria 1: Assentos premium na linha lateral. Os preços desses assentos de nível superior variam de US$ 700 a US$ 1.200 para partidas padrão e chegam a US$ 2.735 para a partida contra o Canadá.

Assentos premium na linha lateral. Os preços desses assentos de nível superior variam de para partidas padrão e chegam a para a partida contra o Canadá. Nível de Torcedores: Existe um nível especial de US$ 60, mas é estritamente reservado para torcedores leais por meio de federações nacionais com histórico de frequência qualificado.

A melhor estratégia para economizar é optar pelos jogos em Seattle ou Santa Clara, já que a partida de Vancouver contra o Canadá é atualmente o ingresso mais caro do grupo.

O que esperar de Akram Afif jogando pelo Catar

Akram Afif chega a esta Copa do Mundo como o rei indiscutível do futebol asiático. Conhecido por seu talento criativo e finalização precisa, Afif é o motor da seleção do Catar.

Após seu hat-trick na mais recente final da Copa da Ásia, sua reputação de atuar sob pressão nunca esteve tão alta.

Espere que Afif seja o ponto central de todos os ataques do Catar. Seja cortando pela esquerda ou recuando para criar jogadas para Almoez Ali, ele é uma ameaça constante.

Para os torcedores da América do Norte, esta é uma oportunidade rara de ver um jogador que tem dominado o futebol asiático levar seu estilo único ao cenário mundial. Espera-se que as partidas do Catar sejam animadas, barulhentas e repletas da habilidade técnica que levou a seleção a subir no ranking da FIFA.