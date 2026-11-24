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Achraf Hakimi ainda considerava todos os desfechos possíveis para a longa disputa sobre a Copa Africana de Nações nesta terça-feira. O defensor do Paris Saint-Germain disse que aguardaria a decisão com tranquilidade, mas recebeu uma notícia ruim algumas horas depois. O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) reverteu a decisão anterior e declarou Senegal campeão da Copa Africana.

Hakimi falou na tarde de terça-feira durante uma entrevista coletiva do Paris Saint-Germain, antes do duelo com a AS Roma pela Champions League. A polêmica final da Copa Africana entre Marrocos e Senegal também foi assunto. O CAS anunciaria sua decisão sobre o caso ainda naquele dia.

O defensor marroquino, porém, não parecia muito preocupado com a decisão iminente. "Para mim, será um dia tranquilo. Vou treinar, voltar para casa, depois alguém vai me contar a decisão e então vou dormir, pensando no jogo de amanhã", disse Hakimi.

O lateral-direito de 28 anos também comentou a final controversa. Ele foi claro ao falar sobre a atitude de Senegal, que deixou o campo temporariamente durante a partida. "Acho que todos viram o que aconteceu em campo. Cada um tem sua opinião, e eu também tenho a minha. No futebol, não se pode simplesmente sair de campo", afirmou Hakimi.

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O defensor ressaltou ainda que tem orgulho do desempenho de seu país. Segundo Hakimi, ele e seus companheiros representaram bem Marrocos. Para ele, os torcedores também deveriam continuar orgulhosos, independentemente da decisão final do CAS.

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Pouco depois, veio a decisão tão aguardada. O tribunal esportivo internacional reverteu a decisão anterior da Confederação Africana de Futebol (CAF) e deu razão a Senegal. Com isso, Marrocos perdeu o título da Copa Africana que lhe havia sido concedido, e Senegal foi novamente declarado campeão.

A decisão significa que o resultado original da final, disputada em 18 de janeiro de 2026, em Rabat, permanece: vitória de Senegal por 1 a 0 após a prorrogação. O CAS decidiu por unanimidade que o árbitro tinha autoridade para reiniciar a partida depois que os jogadores senegaleses foram temporariamente para o vestiário.

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A final ficou marcada pela saída de campo de Senegal em protesto contra um pênalti marcado para Marrocos. Os jogadores voltaram após cerca de 14 minutos. Brahim Díaz desperdiçou a cobrança, e Pape Gueye marcou o gol da vitória na prorrogação. Marrocos recebeu o título posteriormente, em março, mas essa decisão agora foi revertida.

Para Hakimi e seus compatriotas, é um duro golpe. Em março, a concessão do título da Copa Africana havia sido recebida com comemoração. No fim, ele soube na tarde de terça-feira que o título agora vai definitivamente para Senegal.