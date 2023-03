Comercial x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série A2 do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela 14ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Na tarde deste sábado (04), o Comercial de Ribeirão Preto recebe a Ponte Preta pela penúltima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 16h (de Brasília) no Estádio Palma Travassos, e será transmitido ao vivo pelo streaming Estádio TNT Sports e pelo canal Futebol Paulista, no YouTube. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Na tabela do Paulistão, a Macaca segue com belíssima campanha, conquistando 32 pontos na liderança ao longo de dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A última e única vez em que acabou perdendo no torneio foi para o Novorizontino por 3 a 0, na sexta rodada. Além disso, a equipe vem de vitória na Copa do Brasil por 4 a 0 sobre o Fluminense do Piauí.

O Comercial está no meio da tabela, mas pode chegar à quinta colocação caso vença a Ponte e os resultados dos outros embates favoreça a equipe. O Leão do Norte possui 18 pontos na sétima posição, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

Prováveis escalações

Comercial: Jeferson; Luis Roberto, Maycon Douglas (Thiago Moura), Hilário e Renan Barcelos; Romário, Guilherme Pitbull e Brayan; Alan Mineiro (Adriano), Kadu Barone e Wendel.

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe (João Gabriel), Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos; Felipinho, Maurício (Luiz Felipe), Júnior Tavares e Cássio Gabriel; Gui Pira e Eliel.

Desfalques

Comercial

Vitor Bolt (suspenso por cartão vermelho).

Ponte Preta

Artur (suspenso por três cartões amarelos) e Elvis (em tratamento de lesão).

Quando é?