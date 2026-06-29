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Ake Van Hecke ReijndersIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Comentários preocupantes sobre o jogo Holanda x Marrocos na Copa do Mundo: “É um inferno!”

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo

A seleção holandesa terá uma partida extremamente difícil pela Copa do Mundo. Não apenas porque o adversário é o Marrocos, mas também porque jogar em Monterrey é descrito como “o inferno”. 

Isso tem tudo a ver com as condições climáticas extremas na cidade mexicana. O ex-diretor do Feyenoord, Dennis te Kloese, já havia aconselhado a seleção holandesa a evitar Monterrey, mas agora que chegou a hora, a especialista Merel van Dongen, da ESPN, explica como é difícil jogar no Estádio de Monterrey.

Van Dongen (33), que já se aposentou, foi bicampeã com o CF Monterrey. “O telhado se projeta sobre as arquibancadas. Por causa disso, forma-se uma enorme onda de calor no interior, quase não há vento. É como um cobertor sufocante. Não dá para se proteger contra isso. Acho que nossos rapazes vão realmente passar por um verdadeiro calvário lá.”

“Porque, em termos de temperatura, é um inferno. Lá, naquela hora (19h, nota do editor), faz tanto calor e a umidade do ar está tão alta... É quase impossível explicar. Eu aguento bem o calor. Já joguei na Espanha antes, então já estava acostumado. Mas, para ser sincero: de vez em quando, simplesmente não dava para aguentar.” 

Van Dongen chegou até a ter que ser retirado de ambulância do estádio de Monterrey, uma vez, por causa de desidratação. “Você está sempre travando uma batalha mental contra o calor. Já recebi oxigênio no intervalo e, nos Jogos Olímpicos, usávamos coletes de gelo antes da partida. Comer gelo picado também ajuda. Afinal, você precisa conseguir baixar a temperatura do corpo.” 

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Por isso, Van Dongen tem um conselho claro para Ronald Koeman. “Por favor, façam um aquecimento intenso, mais forte do que o normal. Não vão com calma, mas deem tudo de si. Dêem tudo de si até não poder mais. É quase impossível se acostumar com o calor, então tentem superar esse ponto crítico. Entrem no ritmo da transpiração, porque isso é o pior: a perda de líquidos. Será um enorme desafio para a seleção holandesa. A sobrevivência do mais apto.” 

Na madrugada de segunda para terça-feira, às 3h, horário da Holanda, está marcada a partida das oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor se classifica para as quartas de final, onde enfrentará o Canadá ou a África do Sul.

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