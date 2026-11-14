Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLEGetty Images
Traduzido por

Comentário explosivo de Benatia sobre a polêmica da final da África contra Senegal: o que ele disse sobre o título marroquino?

Siga GOAL no Google

O marroquino Medhi Benatia, ex-diretor esportivo do Olympique de Marselha, comentou a polêmica crise que se seguiu à final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal, que teve desdobramentos sucessivos e terminou com a decisão da comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol de considerar Marrocos campeão.

Publicidade

Benatia descreveu a cena como caótica, afirmando que o título do Marrocos, mesmo que seja oficialmente confirmado, não terá o mesmo sabor diante das circunstâncias que cercaram a partida e da polêmica jurídica contínua sobre o seu resultado.

Durante entrevista à emissora francesa "Canal+", Benatia falou sobre os desdobramentos da final disputada em janeiro de 2026, que terminou com a vitória de Senegal por 1 a 0 após a prorrogação, antes de a comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol decidir, em março, considerar a seleção senegalesa como desistente e conceder a vitória ao Marrocos.

O ex-dirigente marroquino admitiu não saber qual instância decidirá o caso em definitivo, mas descreveu o que está acontecendo como uma verdadeira confusão, diante das complexidades do processo e da espera pelo veredito da Corte Arbitral do Esporte sobre o recurso apresentado contra a decisão.

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar da partida, quando o árbitro assinalou um pênalti a favor da seleção marroquina, decisão que irritou os jogadores de Senegal e levou alguns deles a deixarem o gramado em protesto, antes de retornarem para completar a partida.

Publicidade
Publicidade

A Confederação Africana de Futebol posteriormente se baseou nesse episódio para considerar a atitude da seleção senegalesa uma violação dos regulamentos da competição, o que preparou o terreno para a decisão da comissão de recursos de alterar o resultado da partida e conceder o título ao Marrocos por critério administrativo.

Tópicos relacionados

Próximas partidas
SUD

SUD

Africa Cup of Nations Qualification

16 de nov. de 2026

SEN

SEN

NER

NER

Africa Cup of Nations Qualification

17 de nov. de 2026

MAR

MAR

Em contrapartida, o lado senegalês manteve o seu direito ao título com base no resultado obtido dentro de campo, levando a crise para os tribunais.

Benatia criticou a forma como o episódio foi tratado durante a partida, responsabilizando o delegado do jogo e os árbitros por não tomarem a decisão adequada no momento certo.

Publicidade

Ele considera que o retorno dos jogadores de Senegal ao gramado e a conclusão da partida deveriam ter sido levados em conta na análise do caso, questionando a utilidade de transformar o episódio, após o encerramento do jogo, em uma crise jurídica que terminou com a mudança do resultado.

Apesar de ter disputado 66 partidas internacionais com a camisa da seleção marroquina, Benatia não escondeu o seu pesar pela maneira como passou a ser discutida a possibilidade de o seu país conquistar o título.

Publicidade

Ele disse que a conquista do campeonato pelo Marrocos, caso seja oficialmente confirmada, não terá o mesmo sabor que teria se a disputa tivesse sido decidida de forma natural dentro de campo.

Acrescentou que o que aconteceu é extremamente triste para o futebol marroquino, expressando a sua frustração com a repetição desse tipo de crise nas competições africanas.

Publicidade

Ele apontou que tem amigos que já jogaram no continente e lhe falaram de forma positiva sobre o Marrocos, o que torna a imagem associada à final ainda mais incômoda para ele.

Dentro de campo, a partida teve um roteiro emocionante, depois que o marroquino Brahim Díaz desperdiçou o pênalti que havia sido assinalado para a seleção do seu país nos acréscimos do segundo tempo, após a paralisação do jogo por vários minutos devido ao protesto dos jogadores de Senegal e à saída deles do campo.

Publicidade

Após a retomada da partida, a seleção senegalesa conseguiu recuperar o seu equilíbrio, e Pape Gueye marcou o único gol da partida durante a prorrogação, definindo o título em favor dos "Leões de Teranga" conforme o resultado em que terminou o confronto.

Mas a comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol reavaliou o episódio dois meses depois, baseando-se nos regulamentos que disciplinam a saída do gramado, e emitiu uma decisão considerando Senegal como desistente e concedendo a vitória ao Marrocos por resultado administrativo.

Publicidade

Os meios do futebol africano aguardam o veredito da Corte Arbitral do Esporte, que resolverá o litígio entre as federações marroquina e senegalesa sobre a legitimidade da decisão da comissão de recursos e a identidade do campeão da edição de 2025. A decisão é esperada para o final de novembro, para definir o destino do título polêmico.