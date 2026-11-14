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O marroquino Medhi Benatia, ex-diretor esportivo do Olympique de Marselha, comentou a polêmica crise que se seguiu à final da Copa Africana de Nações de 2025 entre Marrocos e Senegal, que teve desdobramentos sucessivos e terminou com a decisão da comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol de considerar Marrocos campeão.

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Benatia descreveu a cena como caótica, afirmando que o título do Marrocos, mesmo que seja oficialmente confirmado, não terá o mesmo sabor diante das circunstâncias que cercaram a partida e da polêmica jurídica contínua sobre o seu resultado.

Durante entrevista à emissora francesa "Canal+", Benatia falou sobre os desdobramentos da final disputada em janeiro de 2026, que terminou com a vitória de Senegal por 1 a 0 após a prorrogação, antes de a comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol decidir, em março, considerar a seleção senegalesa como desistente e conceder a vitória ao Marrocos.

O ex-dirigente marroquino admitiu não saber qual instância decidirá o caso em definitivo, mas descreveu o que está acontecendo como uma verdadeira confusão, diante das complexidades do processo e da espera pelo veredito da Corte Arbitral do Esporte sobre o recurso apresentado contra a decisão.

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar da partida, quando o árbitro assinalou um pênalti a favor da seleção marroquina, decisão que irritou os jogadores de Senegal e levou alguns deles a deixarem o gramado em protesto, antes de retornarem para completar a partida.

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A Confederação Africana de Futebol posteriormente se baseou nesse episódio para considerar a atitude da seleção senegalesa uma violação dos regulamentos da competição, o que preparou o terreno para a decisão da comissão de recursos de alterar o resultado da partida e conceder o título ao Marrocos por critério administrativo.

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Em contrapartida, o lado senegalês manteve o seu direito ao título com base no resultado obtido dentro de campo, levando a crise para os tribunais.

Benatia criticou a forma como o episódio foi tratado durante a partida, responsabilizando o delegado do jogo e os árbitros por não tomarem a decisão adequada no momento certo.

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Ele considera que o retorno dos jogadores de Senegal ao gramado e a conclusão da partida deveriam ter sido levados em conta na análise do caso, questionando a utilidade de transformar o episódio, após o encerramento do jogo, em uma crise jurídica que terminou com a mudança do resultado.

Apesar de ter disputado 66 partidas internacionais com a camisa da seleção marroquina, Benatia não escondeu o seu pesar pela maneira como passou a ser discutida a possibilidade de o seu país conquistar o título.

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Ele disse que a conquista do campeonato pelo Marrocos, caso seja oficialmente confirmada, não terá o mesmo sabor que teria se a disputa tivesse sido decidida de forma natural dentro de campo.

Acrescentou que o que aconteceu é extremamente triste para o futebol marroquino, expressando a sua frustração com a repetição desse tipo de crise nas competições africanas.

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Ele apontou que tem amigos que já jogaram no continente e lhe falaram de forma positiva sobre o Marrocos, o que torna a imagem associada à final ainda mais incômoda para ele.

Dentro de campo, a partida teve um roteiro emocionante, depois que o marroquino Brahim Díaz desperdiçou o pênalti que havia sido assinalado para a seleção do seu país nos acréscimos do segundo tempo, após a paralisação do jogo por vários minutos devido ao protesto dos jogadores de Senegal e à saída deles do campo.

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Após a retomada da partida, a seleção senegalesa conseguiu recuperar o seu equilíbrio, e Pape Gueye marcou o único gol da partida durante a prorrogação, definindo o título em favor dos "Leões de Teranga" conforme o resultado em que terminou o confronto.

Mas a comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol reavaliou o episódio dois meses depois, baseando-se nos regulamentos que disciplinam a saída do gramado, e emitiu uma decisão considerando Senegal como desistente e concedendo a vitória ao Marrocos por resultado administrativo.

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Os meios do futebol africano aguardam o veredito da Corte Arbitral do Esporte, que resolverá o litígio entre as federações marroquina e senegalesa sobre a legitimidade da decisão da comissão de recursos e a identidade do campeão da edição de 2025. A decisão é esperada para o final de novembro, para definir o destino do título polêmico.