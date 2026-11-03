Comemorou a vitória do Arsenal sobre o Liverpool! Gravenberch provoca tempestade de fúria em Anfield

O holandês Ryan Gravenberch, meio-campista do Liverpool, recebeu duras críticas da torcida de sua equipe, depois de interagir com uma publicação do holandês Jurriën Timber, zagueiro do Arsenal, na qual este último comemorava a vitória sobre o Liverpool, em um episódio que gerou polêmica entre os torcedores do clube inglês.

O jornal britânico "The Sun" informou que Gravenberch curtiu a publicação de Timber, que postou uma foto ao lado do argentino Alexis Mac Allister, após a vitória que o Arsenal conquistou sobre o Liverpool por um gol a zero, pela Premier League.

O zagueiro do Arsenal acompanhou a foto com uma legenda comemorativa na qual disse: "Orgulhoso do time! Aproveitem essa vitória, Gunners", mas a interação de Gravenberch com a publicação não passou despercebida, já que vários torcedores do Liverpool expressaram sua indignação, e a situação chegou ao ponto de um dos usuários pedir medidas disciplinares contra o jogador, antes que a curtida fosse apagada posteriormente.

A relação entre Gravenberch e Timber remonta ao período em que atuaram juntos no Ajax de Amsterdã, além de compartilharem a convocação para a seleção holandesa, o que explica os laços pessoais entre os jogadores, apesar de estarem atualmente em duas equipes que competem no cenário inglês.

O episódio ocorreu em um momento difícil para o Liverpool, que sofreu uma derrota em seu estádio diante do Arsenal, sua primeira derrota para os Gunners em casa em 14 anos, caindo para a quinta posição na tabela de classificação do campeonato com 15 pontos, após conquistar apenas 4 vitórias nas primeiras 9 partidas.

Os números ofensivos aumentaram a intensidade das críticas, depois que o Liverpool foi incapaz de finalizar qualquer bola em direção ao gol, apesar de escalar um trio ofensivo de alto custo, composto por Florian Wirtz, Bradley Barcola e Alexander Isak, enquanto o alemão Kai Havertz marcou o único gol da partida para o Arsenal.

A partida também teve a ausência de Gravenberch, que permaneceu no banco de reservas durante todos os noventa minutos, sendo preterido pelo treinador em favor do jovem Tony Nwaneri ao lado de Mac Allister no meio-campo, apesar de o jogador holandês ter sido titular em 7 partidas ao longo da temporada.

Em contrapartida, o Arsenal aproveitou sua vitória para ultrapassar o Manchester City e liderar a tabela de classificação da Premier League, enquanto aumentam as pressões sobre o Liverpool e seu treinador Andoni Iraola, diante da queda nos resultados e da polêmica gerada entre a torcida pelas atitudes de alguns jogadores.