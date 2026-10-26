Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante Marcus Thuram, da Inter de Milão, teve uma atuação espetacular nos acréscimos: marcou o gol de empate e depois sofreu o pênalti que resultou no gol da vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina. O francês dedicou sua comemoração ao capitão Lautaro Martinez, que está lesionado.

Publicidade

Thuram comanda virada dramática nos acréscimos no San Siro

Marcus Thuram foi o herói do Inter de Milão: o time de Cristian Chivu marcou duas vezes nos acréscimos e conquistou uma emocionante vitória de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina. O Inter dominou a partida e finalizou 33 vezes, mas saiu atrás no placar após um golaço de Jimenez, da Fiorentina.

Com David De Gea fazendo uma série de defesas, o Inter parecia condenado à derrota até Thuram decidir agir aos 90 minutos.

O atacante francês marcou um belo gol de empate em chute colocado e, três minutos depois, sofreu um pênalti que garantiu os três pontos.

Francês explica comemoração à la Lautaro e mentalidade da equipe

Após a partida, Thuram revelou por que repetiu a comemoração característica do capitão Lautaro Martinez depois de marcar seu sétimo gol consecutivo no San Siro. “Temos a confiança de uma equipe que sabe que pode vencer uma partida mesmo no fim. Sabemos que sempre podemos ganhar”, afirmou Thuram.

Publicidade Publicidade

“Comemorei como Lautaro porque, ultimamente, ele tem marcado aos 90 minutos.”

Tópicos relacionados

“O pênalti? Um erro pode acontecer. Tenho que continuar insistindo na área e tentando enganar os defensores. Assim, os pênaltis podem surgir”, acrescentou.

Persistência supera as defesas de De Gea

A atuação incansável de Thuram veio após uma tarde frustrante diante de De Gea, que fez defesas decisivas e viu o Inter acertar a trave duas vezes com Carlos Augusto.

Publicidade

Thuram manteve a calma e sofreu a falta que resultou no pênalti decisivo, cometida pelo defensor Valdepenas, da Fiorentina, aos 93 minutos.

Questionado sobre a cerimônia de premiação da próxima segunda-feira, Thuram acrescentou: “A Bola de Ouro de amanhã? Ficaria feliz se um francês a ganhasse.”

Publicidade

Inter mantém pressão no topo da Serie A

A vitória dramática mantém o Inter empatado em pontos com a líder Lazio no topo da tabela da Serie A.

O time de Chivu mostrou mais uma vez que se recusa a aceitar a derrota e preservou sua excelente campanha em casa.

Publicidade

Agora, o Inter se prepara com a moral elevada para seus próximos compromissos nacionais e europeus.