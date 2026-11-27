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O pesadelo da véspera de jogo continua destruindo os sonhos de Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, antes da aguardada partida contra o Al-Ettifaq pelo Campeonato Saudita.

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O Al-Hilal visita o Al-Ettifaq neste sábado, no estádio do adversário, em Dammam , pela 13ª rodada do Campeonato Saudita.

A menos de 24 horas da partida, o Al-Hilal divulgou, em seu perfil oficial no "X", algumas atualizações médicas sobre seus jogadores, entre eles o capitão Salem Al-Dawsari.

Segundo o comunicado do clube, o "Tornado" esteve no departamento médico do Centro Esportivo de Al-Majdiya por sentir dores na articulação do pé.

Com isso, está confirmada a ausência de Salem Al-Dawsari no duelo contra o Al-Ettifaq, e segue a maldição da véspera de jogo que começou no clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad, em 10 de outubro, pela nona rodada do Campeonato Saudita.

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Na ocasião, 24 horas antes do clássico, o Al-Hilal anunciou o desfalque de Salem Al-Dawsari por causa de uma lesão repentina.

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A cena se repetiu antes do confronto com o Al-Fateh, em 31 de outubro, na Kingdom Arena, em Riad, capital saudita, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita.

Horas antes da partida, Al-Dawsari passou pelo departamento médico do Al-Hilal após o fim do treino, o que obrigou o seu treinador, o italiano Simone Inzaghi, a cortá-lo da lista de relacionados.

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O capitão do Al-Hilal disputou apenas três jogos desde o início da temporada, dois deles saindo do banco e apenas um como titular, por causa da cirurgia a que se submeteu após disputar com a seleção saudita a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Nesse período, marcou apenas um gol.

Al-Dawsari sofreu uma nova lesão no joelho antes da última Data Fifa, o que o impediu de se apresentar à seleção saudita em Doha, capital do Catar, neste mês de novembro.

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No entanto, o "Tornado" voltou a treinar com o grupo do Al-Hilal após o fim da Data Fifa, desde o último sábado, mas não atuou no empate por 2 a 2 com o Neftchi, do Uzbequistão, na última segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Todas as previsões apontavam para a presença de Salem Al-Dawsari entre os relacionados do Al-Hilal contra o Al-Ettifaq antes da lesão, e algumas reportagens chegaram a falar de uma marca histórica que o aguardava caso conseguisse balançar as redes.

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Salem Al-Dawsari ocupa a segunda posição na lista de maiores artilheiros da história dos confrontos entre Al-Hilal e Al-Ettifaq, segundo as estatísticas do site "Transfermarkt", com oito gols marcados contra o adversário. Ou seja, estava a apenas um gol de igualar a marca de Yasser Al-Qahtani, ídolo do Al-Hilal e líder da lista com nove gols.

O "Tornado" precisava marcar dois gols na partida para assumir isoladamente a liderança histórica da artilharia, o que lhe daria uma nova conquista para somar à sua vitoriosa trajetória no clube da capital, sobretudo porque a marca envolve os duelos contra um dos adversários que o Al-Hilal costuma enfrentar no Campeonato Saudita.

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Vale lembrar que Salem Al-Dawsari disputa sua última temporada pelo Al-Hilal, já que seu contrato termina ao fim da atual temporada, em meio a total incerteza sobre a posição do clube saudita quanto à renovação de seu vínculo por mais tempo.