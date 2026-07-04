Começo ruim para Míchel: o fraco Ajax é derrotado no primeiro amistoso contra o Panathinaikos

O Ajax iniciou a preparação para a temporada 2026/27 com uma derrota por 1 a 3 para o Panathinaikos. Em Ermelo, a equipe do técnico estreante Míchel ficou em desvantagem logo no início, conseguiu se recuperar ainda antes do intervalo graças a Don-Angelo Konadu, mas viu os gregos abrirem uma vantagem definitiva após o intervalo.

Antes do pontapé inicial, foi observado um minuto de silêncio em memória do falecimento do membro honorário do Ajax, Hans Bijvank. Os jogadores de Amsterdã entraram em campo com faixas de luto e deram início ao seu primeiro amistoso da pré-temporada, com Pharell Nash na equipe titular no lugar do ausente Mika Godts. Este último deveria ter sido titular, mas ficou de fora no último momento devido a motivos pessoais.

A fase inicial foi claramente dominada pelo Panathinaikos. O Ajax mal conseguiu criar oportunidades no ataque, enquanto os gregos apareceram logo duas vezes com perigo na área de Maarten Paes. Após um quarto de hora de jogo, saiu o merecido primeiro gol. Andrew Tetteh recebeu um passe em profundidade e, após uma longa arrancada, manteve a calma na finalização: 0 a 1.

Mesmo depois disso, o Panathinaikos continuou sendo a equipe mais perigosa. Tetteh reapareceu na área, mas, dessa vez, Paes evitou o segundo gol com uma boa defesa. O segundo gol acabou saindo pouco depois. Após um ataque bem conduzido em uma área de pênalti lotada, Anass Zaroury finalizou com calma e dobrou a vantagem dos gregos.

Após o 0 a 2, o Ajax conseguiu se recompor aos poucos e criou algumas chances antes do intervalo. Don-Angelo Konadu teve duas oportunidades de chutar a gol, enquanto Oscar Gloukh e Steven Berghuis também criaram perigo. Pouco antes do intervalo, isso resultou no gol de redução. Após uma cobrança de falta conquistada por Sean Steur, Konadu cabeceou com habilidade contra a corrente: 1 a 2.

Logo após o intervalo, o Ajax colocou em campo um time totalmente renovado, com apenas Nash permanecendo em campo. A segunda etapa teve poucos destaques por um bom tempo, em parte porque o Panathinaikos também fez muitas substituições. A maior emoção surgiu quando o goleiro do Ajax, Paul Reverson, neutralizou uma grande chance dos gregos com uma bela defesa.

No meio do segundo tempo, o jogo finalmente foi decidido. Maher Carrizo escorregou pelo lado esquerdo, e o Panathinaikos aproveitou o espaço. O cruzamento chegou a Valentín Taborda, que cabeceou com precisão e marcou o 1 a 3.

O Ajax tentou reagir nos minutos finais. A maior chance foi de Carrizo, que, após uma interceptação de Dies Janse, avançou para dentro da área e buscou o canto, mas viu seu chute diagonal passar rente à trave. Assim, o placar ficou em 1 a 3, e o Ajax iniciou a pré-temporada com uma derrota para o Panathinaikos.