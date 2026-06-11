A seleção mexicana estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória fácil sobre a África do Sul, por 2 a 0, na noite de quinta-feira, no estádio da Cidade do México.

A seleção mexicana não demorou muito para ameaçar o gol dos “Rapazes” com um chute forte de Raúl Jiménez aos cinco minutos, mas o goleiro Williams defendeu com maestria.

O ataque do “El Tri” continuou até balançar as redes aos nove minutos, com gol de Julián Quionnes.

A seleção da África do Sul tentou se recuperar rapidamente, mas não conseguiu alterar o placar, e o primeiro tempo terminou com o México vencendo por 1 a 0.

Logo no início do segundo tempo, a África do Sul sofreu um duro golpe com a expulsão do jogador Yaya Situle, aos 49 minutos.

Raúl Jiménez conseguiu marcar o segundo gol do México com uma cabeçada forte, após cruzamento de Roberto Alvarado aos 67 minutos.

A seleção da África do Sul não conseguiu romper a solidez da defesa do México, antes de sofrer um segundo golpe duro com a expulsão de Thimba Zwane aos 84 minutos.

Aos 90+2 minutos, o México ficou com 10 jogadores em campo, após a expulsão de César Montes, e a partida terminou com a vitória do “El Tri” por 2 a 0.

As seleções do México e da África do Sul estão no Grupo A, ao lado da Coreia do Sul e da República Tcheca.