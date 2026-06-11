Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Começo em grande estilo... O México abre a Copa do Mundo com vitória sobre a África do Sul

México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
México
África do Sul

A seleção mexicana estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória fácil sobre a África do Sul, por 2 a 0, na noite de quinta-feira, no estádio da Cidade do México.

A seleção mexicana não demorou muito para ameaçar o gol dos “Rapazes” com um chute forte de Raúl Jiménez aos cinco minutos, mas o goleiro Williams defendeu com maestria.

O ataque do “El Tri” continuou até balançar as redes aos nove minutos, com gol de Julián Quionnes.

A seleção da África do Sul tentou se recuperar rapidamente, mas não conseguiu alterar o placar, e o primeiro tempo terminou com o México vencendo por 1 a 0.

Logo no início do segundo tempo, a África do Sul sofreu um duro golpe com a expulsão do jogador Yaya Situle, aos 49 minutos.

Copa do Mundo
Tchéquia crest
Tchéquia
CZE
África do Sul crest
África do Sul
RSA
Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
República da Coreia crest
República da Coreia
CDS

Raúl Jiménez conseguiu marcar o segundo gol do México com uma cabeçada forte, após cruzamento de Roberto Alvarado aos 67 minutos.

A seleção da África do Sul não conseguiu romper a solidez da defesa do México, antes de sofrer um segundo golpe duro com a expulsão de Thimba Zwane aos 84 minutos.

Aos 90+2 minutos, o México ficou com 10 jogadores em campo, após a expulsão de César Montes, e a partida terminou com a vitória do “El Tri” por 2 a 0.

As seleções do México e da África do Sul estão no Grupo A, ao lado da Coreia do Sul e da República Tcheca.

Publicidade