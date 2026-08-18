Niels de Jonk, agente do belga Mika Godts, revelou os bastidores da transferência do jogador para o Paris Saint-Germain, apesar do interesse de outros clubes, como Barcelona e Bayern de Munique, nos seus serviços.

O Saint-Germain anunciou oficialmente no último sábado a contratação de Godts, vindo do Ajax de Amsterdã, com contrato até 2031.





De Jonk declarou ao jornal holandês "De Telegraaf": "O Paris Saint-Germain conhece o Mika desde criança. O interesse sério demonstrado por clubes de prestígio como o Ajax na época e o Paris Saint-Germain agora certamente não é surpresa".

De Jonk destacou especialmente a influência de Luis Enrique, técnico do Saint-Germain, na decisão final, acrescentando, conforme divulgado pela rede "Foot Mercato": "A conversa foi muito amigável desde o início, cheia de bom humor, mas também focada, claro, nos aspectos sérios e esportivos".

E prosseguiu: "Enrique valoriza jogadores versáteis, capazes de se movimentar por todo o campo, encontrar espaços e criar o elemento surpresa".

Completou as suas declarações dizendo: "O Paris deixou claro ao Mika que o interesse deles é muito sério. Apresentaram um projeto esportivo bem definido, e figuras importantes dentro do clube se envolveram pessoalmente nele".

Ainda assim, De Jonk quis alertar o seu jogador: "Ele começa do zero por lá. Mas o Mika terá de provar que merece o seu lugar no time titular. Em um clube como o Paris Saint-Germain, nada é de graça. Mesmo em uma transferência avaliada em cerca de 55 milhões de euros".