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Ahmed Mansy

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Começa cedo... Definidos os horários dos jogos do Al Ahly na Copa Intercontinental de Clubes

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Arábia Saudita
África do Sul

"O Elegante" busca um novo feito mundial

Relatórios da imprensa revelaram as datas dos jogos do Al-Ahli saudita na Taça Intercontinental de Clubes, competição que a equipa terá de iniciar mais cedo na próxima edição.

O Al-Ahli participa na Taça Intercontinental de Clubes pela segunda vez consecutiva, tendo começado a partir dos quartos de final na última edição, antes da derrota frente ao Pyramids egípcio na partida da Taça de África, Ásia e Pacífico.

De acordo com o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", o clube iniciará esta edição mais cedo, mais concretamente a partir do play-off de acesso à partida da Taça de África, Ásia e Pacífico, quando defrontará o campeão da Oceânia, no próximo dia 26 de agosto.

Caso se apure para os quartos de final, o Al-Ahli enfrentará o Mamelodi Sundowns sul-africano, campeão da última edição da Liga dos Campeões Africana, no próximo dia 19 de setembro, apurando-se o vencedor para as meias-finais.

O Al-Ahli procura dar continuidade aos seus êxitos no plano internacional, voltando a participar na Taça Intercontinental de Clubes, depois de ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas vezes consecutivas.

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Recorde-se que esta é a terceira edição da Taça Intercontinental de Clubes no seu novo formato, tendo sido vencida pelo Real Madrid em 2024, antes de o Paris Saint-Germain ter sido consagrado campeão no ano passado.

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