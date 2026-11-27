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O Al-Nassr sofreu um novo golpe antes de seguir sua caminhada na Roshn Saudi League e na AFC Champions League Elite, com a confirmação da ausência do ponta francês Kingsley Coman por causa de uma lesão muscular que o deixará fora dos gramados por cerca de um mês. O desfalque coloca a comissão técnica, comandada pelo australiano Ange Postecoglou, diante de um novo desafio na gestão das ausências.

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Os exames médicos realizados por Coman revelaram uma ruptura no músculo posterior, e o jogador precisará de um programa de tratamento e reabilitação de cerca de 28 dias, segundo uma fonte exclusiva do jornal "Al-Riyadiyah". Isso significa que dificilmente ele poderá ser utilizado em uma série de compromissos nas próximas semanas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o ponta francês deve desfalcar o time nas partidas contra Al-Hazm e Al-Qadsiah, pelo Campeonato Saudita, além do confronto com o Al-Gharafa, do Catar, pela AFC Champions League Elite. O jogo contra o Al-Shabab, pela 15ª rodada da Roshn Saudi League, é a data provável para seu retorno, desde que ele responda bem ao tratamento e à reabilitação previstos no programa médico.

Lesão recorrente persegue Coman

Coman deixou a partida do Al-Nassr contra o Al-Sadd, do Catar, na última terça-feira, depois de voltar a sentir dores musculares. Postecoglou foi obrigado a fazer uma substituição precoce, colocando Abdullah Al-Hamdan em seu lugar, mais uma baixa entre as principais opções ofensivas do time.

O departamento médico do Al-Nassr elaborou um programa específico para o tratamento e a reabilitação do jogador, com a recomendação de não apressar sua volta aos treinos e aos jogos antes da recuperação completa, para evitar que a lesão se agrave ou se repita mais adiante.

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Roteiro repetido ameaça a estabilidade do astro francês

A lesão atual não é o primeiro problema muscular de Coman nesta temporada. Em setembro, ele sofreu uma ruptura no músculo posterior e ficou fora de três partidas. Em outubro, as dores voltaram durante o duelo contra o Neftchi Fergana, do Uzbequistão, pela AFC Champions League Elite, e ele desfalcou o time em outros quatro jogos.

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O jogador francês voltou a atuar contra o Al-Ahli, pela Roshn Saudi League, na última sexta-feira, ao entrar no segundo tempo. O retorno, porém, durou pouco: as dores reapareceram diante do Al-Sadd, e ele voltou a ficar fora dos planos do Al-Nassr.

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As lesões recorrentes levantam dúvidas sobre a capacidade de Coman de manter a regularidade no time, num momento em que o Al-Nassr precisa de todas as suas peças ofensivas para seguir brigando em mais de uma frente. A data de retorno do jogador continua dependendo de como ele vai responder ao tratamento e da superação completa do problema muscular.