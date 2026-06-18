Com uma marca catalã histórica... a Inglaterra alcança o mesmo patamar da Espanha na Copa do Mundo

A seleção da Inglaterra igualou um recorde histórico da Espanha na Copa do Mundo ao longo de todos os tempos, após a valiosa vitória sobre a Croácia na estreia dos Três Leões na Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa apresentou uma excelente atuação, especialmente no segundo tempo, e conseguiu uma grande vitória por 4 a 2, conquistando os primeiros 3 pontos em sua jornada rumo à reconquista do segundo título de sua história.

O quarto gol, marcado por Marcus Rashford, elevou o total de gols da seleção inglesa na história da Copa do Mundo para 108, levando-a ao sexto lugar na lista das seleções que mais marcaram gols, empatada com a Espanha, de acordo com a rede “Stats Foot”.

No topo dessa lista histórica está a seleção alemã, com 239 gols, superando a seleção brasileira por um gol de diferença.

A seleção argentina ocupa o terceiro lugar, com uma diferença considerável, já que os “dançarinos do tango” marcaram 155 gols, seguida pela França, com 139 gols, e pela Itália — que não participa da edição atual —, com 158 gols.

O mais interessante é que o gol que levou a Inglaterra a empatar com a Espanha carregava uma marca histórica do gigante espanhol Barcelona.

Rashford se tornou o primeiro jogador da seleção inglesa a marcar um gol pelo Barcelona na história da Copa do Mundo, além de ter sido o primeiro gol de um jogador do time catalão na edição atual do torneio, de acordo com as estatísticas do “Mister Chip”.