Com um toque de ironia: Diomande responde a quem duvida do seu direito de vestir a camisola do Real

O Real Madrid coloca a contratação do marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, na mira e intensificou o interesse no jogador durante os últimos dias, numa tentativa de fechar o negócio.

Vários clubes disputam a contratação da estrela de 19 anos, com o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, o Liverpool e o Manchester City à cabeça.

Ao longo da última semana, as redes sociais encheram-se de rumores sobre a possibilidade de ele se juntar ao Real Madrid, o que provocou amplas reações entre os adeptos.

Em vez de guardar silêncio, Diomande decidiu responder ele próprio a uma opinião que lhe foi dirigida diretamente.

Alguns criadores de conteúdo manifestaram dúvidas explícitas sobre o negócio. Por exemplo, um utilizador do TikTok questionou-se de forma incisiva se o nível do jogador marfinense justificava esta quantia avultada para a sua contratação.

Num vídeo, disse: "Agora percebi porque é que o Real Madrid não conquistou nenhum título esta época. Deixaram fugir o Barcola e o Olise e depois pagam 100 milhões de euros por Yan Diomande. Quem é o olheiro do clube? Este jogador tem mesmo o nível exigido para o Madrid? Vão fazer mais uma época sem títulos."

A resposta do marfinense foi rápida e acompanhada de um toque de ironia. Em vez de entrar numa discussão ou de se incomodar, Diomande optou por responder através da sua conta no TikTok, onde voltou a publicar o vídeo do criador de conteúdo e acrescentou um emoji de dois polegares para cima, deixando claro que as críticas não o incomodaram.







