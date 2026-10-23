Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, deu ao seu time um início perfeito diante do Al-Faisaly, após conseguir balançar as redes nos primeiros minutos do confronto que reúne as duas equipes pela décima primeira rodada da Saudi Pro League.

O gol de Al-Hamdan saiu aos quatro minutos, dando ao Al-Nassr uma vantagem precoce na partida e traduzindo a confiança do técnico australiano Ange Postecoglou, que decidiu escalá-lo como titular no lugar do brasileiro Ângelo Gabriel.

De acordo com a rede de estatísticas "Opta", Al-Hamdan marcou o gol mais rápido de sua carreira na Saudi Pro League e elevou seu total a três gols na atual temporada, igualando sua melhor marca de artilharia em uma única temporada na competição.

O atacante saudita já havia marcado três gols em quatro temporadas distintas: 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024 e 2025-2026, repetindo seu feito de artilharia na temporada atual, com a chance de alcançar isoladamente sua melhor marca pessoal caso continue marcando nas próximas partidas.

Este gol dá a Al-Hamdan um importante impulso moral, especialmente por ter saído nos primeiros minutos da partida em que teve a oportunidade de atuar como titular, confirmando sua capacidade de aproveitar as chances disponíveis e colocando Postecoglou diante de uma opção ofensiva que provou sua eficácia cedo diante do Al-Faisaly.