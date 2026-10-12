Entre os jogadores em quem o oito vezes vencedor da Bola de Ouro aposta para despontar no cenário mundial nos próximos anos está Max Dowman. O talento do Arsenal soma, até agora, 15 partidas pela equipe profissional dos Gunners.

Na temporada passada, o inglês de 16 anos disputou seis partidas na Premier League, conquistou o título do campeonato e recebeu o prêmio "Premier League Home Grown Debutant of the Season".

Messi também incluiu Zavier Gozo, atacante de 19 anos do Crystal Palace, que estreou nesta temporada contra o Manchester City e já disputou sua primeira partida pela seleção dos Estados Unidos. O único talento argentino da lista é Tomas Aranda, do Boca Juniors. Aos 19 anos, ele soma 14 partidas em sua primeira temporada como profissional e chamou a atenção do veterano no confronto entre Argentina e Estados Unidos, garantindo um lugar na seleção.

Com quatro partidas disputadas em uma Copa do Mundo pelo México, Gilberto Mora, de 17 anos, do Club Tijuana, está entre os nomes mais conhecidos da lista. O jogador da seleção turca Can Uzun também foi incluído. O meio-campista do Eintracht Frankfurt marcou 19 gols e deu 12 assistências em 65 partidas pela Bundesliga até agora.

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Jogadora do HSV, Lotta Wrede aparece em lista de destaque de Lionel Messi

Completam a lista masculina o holandês Kees Smit, do AZ Alkmaar, e Jesus Rodriguez, que atualmente joga sob o comando do técnico Cesc Fabregas no Como 1907, da Itália.

No futebol feminino, Messi citou Lotta Wrede, do Hamburgo, e Giovanna Waksman, do Olympique Lyon. Chloe Sarwie, do Chelsea, também está na lista. A atacante de 17 anos já disputou sete partidas como profissional e integra o elenco da seleção inglesa sub-20 para a próxima Copa do Mundo.

O argentino já havia demonstrado, em iniciativas semelhantes, seu faro para jovens talentos. No ano passado, indicou Rio Ngumoha, que se firmou no Liverpool como uma opção importante para o técnico Andoni Iraola e, em maio de 2025, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol na história do clube, contra o Newcastle.

Também estavam na lista do ano passado Andrey Santos, que se transferiu do Chelsea para o Manchester United, e Kendry Paez, atualmente emprestado pelo Chelsea ao River Plate e que, apesar da pouca idade, já disputou 27 partidas pela seleção do Equador.