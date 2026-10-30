O belga Yannick Carrasco, ponta do Al-Shabab, protagonizou a partida do pequeno clássico contra o Al-Ahli, pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Shabab venceu o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada das disputas da Liga Roshn.
Carrasco foi o grande destaque da partida, após conseguir marcar um hat-trick histórico, além de dar assistência para mais um gol do atacante brasileiro Ricardo Matias.
O astro belga marcou o segundo gol do Al-Shabab aos 26 minutos de jogo, numa cobrança de falta que chutou com maestria nas redes do jovem goleiro reserva Abdullah Abdu.
E apenas 3 minutos após o início do segundo tempo, Carrasco deu assistência para o quarto gol do Al-Shabab, após lançar uma bola na cabeça de Ricardo Matias, que a desviou para dentro das redes de cabeça.
Aos 66 minutos, Carrasco somou o seu segundo gol e o quinto do Al-Shabab, de pênalti conquistado pelo atacante colombiano Roger Martínez, após ser derrubado pelo zagueiro do Al-Ahli, Mohammed Suleiman Bakr.
Bakr voltou a derrubar o próprio Carrasco aos 82 minutos, dando ao Al-Shabab um pênalti, com o qual o ponta belga marcou o sexto gol da equipe da capital, carimbando um hat-trick histórico para ele.
O hat-trick foi o segundo do astro belga em sua história de participações na Liga Roshn Saudita, após ter feito o mesmo no confronto contra o Al-Riyadh, em fevereiro passado, segundo a rede de estatísticas "Opta".
Carrasco também se tornou o segundo jogador a marcar um hat-trick na partida do pequeno clássico entre Al-Ahli e Al-Shabab desde a temporada 2009-2010, depois de Mohammed Bin Yato, que fez isso com o Al-Ahli em setembro de 2016.
Vale lembrar que Carrasco elevou o seu número de gols na atual temporada da Liga Roshn Saudita para 6 gols, entrando na disputa pela artilharia, liderada pelo inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, com 13 gols.