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A seleção do Egito sub-17 ficou perto de garantir sua vaga nas finais da Copa Africana de Nações de categorias de base, após conquistar sua segunda vitória consecutiva nas eliminatórias do Norte da África, ao derrotar o Marrocos por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes no Estádio Olímpico da cidade de Susa, na Tunísia, pela segunda rodada da competição.

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Youssef Ali marcou o gol da vitória da seleção egípcia aos 11 minutos, com um chute forte de fora da área, dando ao Egito a vantagem logo cedo, depois que Mohamed Mostafa "Costa" havia desperdiçado um pênalti um minuto antes, marcado pelo árbitro argelino Mohamed Rafik Aouina a favor de Omar Chaboun.

A seleção egípcia reforçou a liderança da classificação das eliminatórias, após elevar sua pontuação para 6 pontos, obtendo aproveitamento perfeito nas duas primeiras rodadas sob o comando do seu treinador Abdel Sattar Sabry.

O Egito havia começado sua trajetória com a vitória sobre a Tunísia, antes de dar continuidade aos resultados positivos diante do Marrocos, aproximando-se da classificação para as finais continentais.

A vitória sobre o Marrocos deu à seleção egípcia uma vantagem importante na corrida pela classificação, depois de superar adversários diretos pelas duas vagas de acesso, antes de disputar sua última partida nas eliminatórias, que vai definir em grande parte a identidade dos classificados.

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Por outro lado, a segunda rodada teve uma vitória ampla da seleção da Tunísia sobre a Argélia, fazendo com que as duas seleções sigam na disputa por uma das duas vagas de classificação.

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A seleção argelina havia começado sua trajetória com a vitória sobre o Marrocos, mantendo abertas as contas da classificação apesar de o Egito liderar a classificação com 6 pontos.

A seleção do Egito se prepara para enfrentar a Argélia na próxima segunda-feira, na última rodada das eliminatórias, buscando confirmar sua superioridade e encerrar sua trajetória com um resultado positivo que reforce suas chances de classificação para o torneio africano. A partida tem importância especial para a seleção argelina, que busca compensar sua derrota diante da Tunísia e manter vivas suas chances na disputa por uma das duas vagas de acesso.

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As eliminatórias do Norte da África são disputadas com a participação de 4 seleções: Egito, Argélia, Marrocos e Tunísia, após a desistência da seleção líbia, e os ocupantes do primeiro e segundo lugares se classificam para as finais da Copa Africana de Nações Sub-17, marcada para ser realizada no Marrocos.

A seleção egípcia espera aproveitar seu início forte e garantir sua classificação na última rodada.