Lionel Messi comandou a reação de seu clube, o Inter Miami, diante do New England Revolution, depois de dar uma assistência e marcar o gol da vitória, colocando sua equipe na segunda posição da tabela de classificação da Conferência Leste e garantindo sua classificação para a Liga dos Campeões da Concacaf.

O jornal Sport destacou os principais lances da partida, na qual Messi decidiu tudo aos 83 minutos com um chute de perna esquerda, após mostrar sua habilidade no drible.

O craque argentino chegou ao seu 26º gol nesta temporada da liga de futebol dos Estados Unidos.

Messi havia dado a assistência para o gol de empate do mexicano Germán Berterame, que marcou de cabeça aos 69 minutos e igualou o placar, depois de Dániel Gazdag ter colocado o New England em vantagem aos 53 minutos.

O Inter Miami recuperou o ritmo após o fim do primeiro tempo com empate sem gols, e em seguida se viu em desvantagem num confronto direto pela segunda colocação.

A vitória permitiu ao Inter Miami chegar a 59 pontos e passar à frente do New England, que ficou estacionado nos 58 pontos.

O Inter Miami também pôs fim a uma sequência de duas partidas sem vencer e garantiu sua participação na próxima edição da Liga dos Campeões da Concacaf, que é o último dos grandes títulos que Messi busca conquistar.

A segunda posição na classificação da Conferência Leste permanecerá em aberto até a última rodada da fase regular, marcada para a próxima semana.

O Inter Miami encerrará sua trajetória diante do Charlotte, com vantagem de um ponto sobre o New England, enquanto o Revolution enfrentará o Orlando City.