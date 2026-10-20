O nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, tomou o trono de seu companheiro marroquino Youssef En-Nesyri no clube saudita, durante a temporada atual do Campeonato Saudita.

O Al-Ittihad foi visitante do Al-Ettifaq, nesta terça-feira, no estádio deste último, em Dammam, pela décima rodada das disputas do Campeonato Saudita.

Ilenikhena abriu o placar para o Al-Ittihad aos 16 minutos de jogo, depois de receber uma bola de calcanhar do colombiano Richard Ríos dentro da área, chutando-a diretamente para dentro das redes com o pé esquerdo.

O gol foi o quinto que o atacante nigeriano marcou com o Al-Ittihad na temporada atual do Campeonato Saudita, tornando-se o artilheiro do clube na competição.

Ilenikhena superou Youssef En-Nesyri, que também marcou 5 gols na temporada atual do Campeonato Saudita, porém o atacante nigeriano leva vantagem por ter dado duas assistências a seus companheiros, contra nenhuma de seu rival marroquino, além de ter disputado um jogo a menos.

A dupla disputa a posição de centroavante no Al-Ittihad desde o início da temporada atual, depois de Ilenikhena ter conseguido brilhar e marcar diversos gols decisivos que o devolveram aos planos do técnico alemão Jens Wissing.