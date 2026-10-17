Com um feito inédito: Maresca supera Ferguson e Guardiola

Enzo Maresca, treinador do Manchester City, conquistou um feito histórico na Premier League ao se tornar o primeiro técnico na história da competição a vencer seus sete primeiros jogos com um mesmo clube.
O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2, neste sábado, no Etihad Stadium, em partida válida pela sétima rodada da Premier League, e Maresca chegou a sete vitórias consecutivas, superando grandes treinadores da história do torneio, como Sir Alex Ferguson, lenda do Manchester United, e Pep Guardiola, ex-técnico do time azul.
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O City iniciou sua sequência de vitórias na Premier League nesta temporada ao superar o Bournemouth por 2 a 1, depois o Crystal Palace por 4 a 1, e Coventry City e Manchester United por 1 a 0 em cada partida, antes de vencer o Sunderland por 5 a 3, o Liverpool por 3 a 0 e, então, o Ipswich por 3 a 2.
Phil Foden abriu o placar para o Manchester City aos 19 minutos da partida de hoje, após passe decisivo do companheiro Jeremy Doku, mas os visitantes empataram rapidamente, aos 21 minutos, quando Daizen Maeda ficou cara a cara com o goleiro depois de receber um passe de Abdul Ouattara.
Aos 34 minutos, o craque norueguês Erling Haaland devolveu a vantagem aos donos da casa ao marcar o segundo gol de cabeça, após cruzamento do companheiro croata Mateo Kovacic.
Haaland fez o terceiro gol do City aos 69 minutos, em uma bola na qual levou a melhor sobre o zagueiro com sua força física, antes de finalizar com precisão para o fundo das redes.