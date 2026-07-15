Com um contrato de 150 milhões... Mbappé cumpre sua famosa promessa

A trajetória da seleção da França na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nas semifinais, após a derrota para a Espanha por 2 a 0, fazendo com que as esperanças de Kylian Mbappé de levar os “Galo” à final pela segunda vez consecutiva — e pela terceira nas últimas três edições do torneio — se dissipassem.

Para Mbappé, a eliminação não foi apenas uma derrota esportiva, mas trouxe de volta à tona um de seus momentos mais famosos após a derrota na final da Copa do Mundo do Catar 2022 nos pênaltis contra a Argentina, quando ele postou em suas redes sociais uma foto sua segurando a Chuteira de Ouro de artilheiro do torneio, com a Copa do Mundo ao fundo, acompanhada de apenas uma palavra: “Vamos voltar.”

Essa publicação se tornou um fenômeno global, alcançando mais de 150 milhões de visualizações, e muitos a consideraram uma promessa direta aos torcedores da França de voltar à final e tentar compensar a perda do título para a Argentina.



Quatro anos depois, Mbappé realmente conseguiu levar a França às semifinais, mas não conseguiu cumprir totalmente a promessa, já que a Espanha interrompeu o sonho dos “Galo” nas semifinais, fazendo com que a seleção francesa ficasse de fora da final pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014.

Mbappé teve um bom desempenho individual no torneio, marcando 8 gols e liderando a artilharia, mas não conseguiu fazer a diferença contra a seleção espanhola, que dominou a partida e garantiu a vaga na final com um placar de 2 a 0.

Assim, o tuíte que inspirou a torcida francesa após a derrota na final de 2022 se transformou em uma lembrança dolorosa, já que a trajetória da França na edição de 2026 chegou ao fim antes mesmo de chegar à partida para a qual Mbappé havia prometido voltar.

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