A lenda Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, chamou a atenção com um comentário inspirador na mensagem do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, após a grave lesão que sofreu durante o confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.

Ronaldo fez questão de apoiar a estrela georgiana depois que o Paris Saint-Germain anunciou sua lesão com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão que exige a realização de uma cirurgia nos próximos dias e lhe impõe uma longa jornada de tratamento e reabilitação.

Mensagem inspiradora de Ronaldo para Kvaratskhelia

Ronaldo comentou na publicação de Kvaratskhelia no Instagram com palavras que carregaram uma mensagem de apoio e motivação para a estrela georgiana em seu momento difícil, baseando-se em sua longa experiência em lidar com os desafios e as dificuldades que os jogadores de futebol enfrentam.

O capitão do Al-Nassr escreveu: "As batalhas mais difíceis no futebol muitas vezes são aquelas que ninguém vê. Conheço esse sentimento, Khvara, mas nunca esqueça o que o trouxe até onde você está hoje, e não deixe que um momento difícil o faça duvidar do quão longe você pode chegar. Mantenha esse espírito aceso dentro de você, pois seus melhores dias e suas melhores conquistas ainda estão por vir".









Lesão grave

O Paris Saint-Germain havia anunciado a lesão de Kvaratskhelia, com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, durante o confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, que terminou com a vitória da equipe francesa pelo placar de 4 a 2.

O clube parisiense sofreu um duro golpe ao perder uma de suas principais peças ofensivas, em um momento em que a disputa pelos títulos nacionais e europeus segue acirrada, enquanto o jogador se prepara para iniciar a fase de tratamento e recuperação.

Kvaratskhelia promete voltar mais forte

A estrela georgiana havia publicado uma mensagem emocionante em sua conta no Instagram, na qual revelou a dificuldade de aceitar a lesão, questionando: "Por que logo eu?", antes de afirmar sua disposição para encarar os meses de tratamento e reabilitação com toda a dor e as lágrimas que isso envolve.

Kvaratskhelia reforçou sua determinação de voltar de forma mais forte por sua torcida, prometendo não poupar esforços durante a jornada de recuperação, além de agradecer a todos que o apoiaram nessas circunstâncias difíceis.

O comentário de Ronaldo veio para dar um impulso moral à estrela georgiana, ressaltando que superar os momentos difíceis exige manter a confiança e a crença na capacidade de voltar, mesmo quando a batalha está longe dos olhos da torcida.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo viveu uma noite difícil com o Al-Nassr da Arábia Saudita, na terça-feira, durante a vitória sobre o Neom por um gol na Roshn League, depois de ter desperdiçado um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo, antes de desperdiçar uma oportunidade clara diante do gol vazio no início do segundo tempo, perdendo a chance de ampliar seu saldo de gols e de continuar se aproximando de seu gol de número 1000 na carreira.





Apesar dos tropeços de Ronaldo diante do gol, o Al-Nassr conseguiu decidir a partida a seu favor por um gol a zero, marcado pelo português João Félix aos 61 minutos, saindo a equipe com três pontos preciosos. Isso coincidiu com a mensagem de apoio que Ronaldo enviou a Kvaratskhelia, em uma cena que reflete como as estrelas do futebol enfrentam os momentos de frustração e tropeços, mesmo depois de longos anos de brilho e conquistas.