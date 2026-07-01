Com seu ataque avassalador... Kane lidera a Inglaterra no confronto contra a ambiciosa República Democrática do Congo

A Inglaterra inicia sua jornada nas fases eliminatórias com um confronto cheio de riscos contra a República Democrática do Congo, na partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Thomas Tuchel, técnico da seleção dos Três Leões, revelou uma formação ofensiva, na tentativa de garantir a classificação e impedir qualquer surpresa africana que possa atrapalhar o sonho de conquistar o título, ausente desde 1966.
A escalação da seleção inglesa ficou assim:
Goleiro: Jordan Pickford.
Defesa: Ezri Konsa – Nico Aurélie – Mark Joy – Jade Spence.
Meio-campo: Declan Rice – Elliott Anderson – Jude Bellingham.
Ataque: Harry Kane – Marcus Rashford – Noni Madueke.
Já a escalação da República Democrática do Congo foi a seguinte:
Goleiro: Lionel Mpasi.
Defesa: Aaron Wan-Bissaka – Axel Tuanzebe – Chancel Mbemba – Arthur Masuaku.
Meio-campo: Ngalaile Mokawo – Nathaniel Mboko – Samuel Motusami – Noah Sadek.
Ataque: Brian Sibenja – Yuan Wisa.