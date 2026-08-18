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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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Com salário astronômico: Reinders assina contrato com o Al-Qadsiah

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O meio-campista holandês está próximo do Campeonato Saudita

O holandês Tijjani Reijnders, meia do Manchester City, assinou o contrato de sua transferência para o Al-Qadsiah, tornando-se a mais recente contratação do clube durante a atual janela de transferências de verão.

Reportagens já haviam revelado que o Al-Qadsiah entrou em negociações avançadas com o Manchester City para contratar Reijnders na atual janela de transferências de verão, por 60 milhões de euros.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Reijnders assinou, de fato, nesta terça-feira, o contrato de sua transferência para o Al-Qadsiah durante o mercado de verão em andamento.

No entanto, o jornal confirmou que o meia holandês se transferirá para o clube da região oriental por apenas 42 milhões de euros, mas receberá um salário astronômico no valor de 18 milhões de dólares.

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De acordo com o que reportagens revelaram anteriormente, Reijnders chegou à Arábia Saudita na última segunda-feira, a fim de concluir sua transferência para o Al-Qadsiah, após o acordo sobre todas as cláusulas.

Reijnders pode fazer sua estreia pelo Al-Qadsiah no confronto contra o Al-Ittihad, na próxima sexta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn, mas essa decisão caberá ao técnico irlandês Brendan Rodgers.

O jogador de 28 anos ingressou no Manchester City durante a última janela de transferências de verão, vindo do Milan, e disputou 50 partidas pela equipe, nas quais conseguiu marcar 7 gols e dar 8 assistências.

Vale lembrar que o Al-Qadsiah trabalha para reforçar fortemente seu elenco na nova temporada, sobretudo por disputar a Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história.

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