O clube Al-Ittihad se aproximou de uma surpresa estrondosa no mercado de transferências, ao levar o egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, para o Campeonato Saudita, após o fracasso das negociações para sua transferência ao Besiktas, da Turquia.

Salah deixou o Liverpool ao fim da última temporada, depois de 9 anos passados no estádio de Anfield, e teve seu nome associado a diversos clubes da liga Roshan, com destaque para o Al-Ittihad, além do Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah e Al-Diriyah.

O jornal turco "Sabah" revelou uma nova surpresa, ao afirmar que Mohamed Salah já concordou em se transferir para a liga Roshan saudita, mais precisamente para o clube Al-Ittihad.

O jornal esclareceu que o clube saudita iniciou suas negociações com o astro egípcio ontem, quinta-feira, após o fracasso das negociações para sua transferência ao clube Besiktas, no atual mercado de verão.

Salah havia chegado a estágios avançados em suas negociações com o clube turco, porém elas foram interrompidas no último período, por divergências em torno de algumas cláusulas contratuais, sobretudo no que diz respeito a seu empresário, Rami Abbas.

O Al-Ittihad ofereceu a Salah um salário anual no valor de 25 milhões de dólares, mais do que havia oferecido o Besiktas, o que foi aceito pelo astro egípcio, com expectativas de que a assinatura dos contratos ocorra em breve, segundo o jornal.

Vale lembrar que Salah conquistou diversos títulos individuais e coletivos em sua carreira no futebol, sobretudo com o Liverpool, com destaque para a conquista do título da Premier League por duas vezes, além da Liga dos Campeões da Europa, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa uma única vez.