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Muhammad Sharaf Eldeen
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Com Salah no comando: formação ofensiva do Egito na estreia de Ali Maher

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Ali Maher, novo técnico da seleção do Egito, anunciou a escalação titular dos Faraós para o duelo diante do Malawi, na partida que reúne as duas seleções na noite desta sexta-feira, no estádio Internacional do Cairo, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a fase final da Copa Africana de Nações de 2027.

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Ali Maher optou por uma escalação ofensiva, apoiada no trio formado por Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mahmoud Trezeguet no setor avançado, numa tentativa de impor o domínio na partida e pressionar a defesa do Malawi desde o início, com a presença de Ahmed Sayed Zizo e Nasser Maher no meio-campo para dar suporte às movimentações ofensivas.

A partida começa às 21h, no horário do Cairo, e às 22h, no horário de Meca, na estreia oficial da nova comissão técnica comandada por Ali Maher, que assumiu o cargo menos de 48 horas antes do início da atual concentração do Egito.

A escalação da seleção do Egito para o duelo contra o Malawi ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Defesa: Mohamed Hany, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fatouh.

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Meio-campo: Mohanad Lasheen, Ahmed Sayed Zizo, Nasser Maher.

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Ataque: Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

A escalação reflete uma clara postura ofensiva de Ali Maher, com a presença de três jogadores que possuem grande capacidade de infiltração, criação de chances e finalização, que são Salah, Marmoush e Trezeguet, além de Zizo, que consegue avançar a partir do meio-campo e contribuir para aumentar a intensidade ofensiva.

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Por outro lado, Mohanad Lasheen assume a responsabilidade pelo equilíbrio no meio-campo, enquanto Rami Rabia e Hossam Abdelmaguid comandam a defesa, com o apoio de Mohamed Hany e Ahmed Fatouh nos lados.

Situação da seleção do Egito nas eliminatórias

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A seleção do Egito entra em campo na liderança da tabela do Grupo 2, com 4 pontos, depois de iniciar sua caminhada com um empate sem gols diante de Angola na primeira rodada, antes de conquistar uma grande vitória sobre o Sudão do Sul por 5 a 0 na segunda rodada.

As seleções do Egito e de Angola estão empatadas em número de pontos, mas o Egito leva vantagem no saldo de gols, enquanto a seleção do Malawi ocupa a terceira posição com 3 pontos, e o Sudão do Sul fecha a tabela sem pontos.

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A partida tem importância especial para Ali Maher, que busca conquistar um início bem-sucedido em sua nova missão e manter a liderança do grupo, especialmente porque a seleção disputará duas partidas consecutivas contra o Malawi durante o atual período de pausa internacional.

As duas seleções estão programadas para se enfrentar novamente na próxima terça-feira, no Malawi, pela quarta rodada das eliminatórias.

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As seleções que ficarem na primeira e segunda colocações do grupo avançam às finais da Copa Africana de Nações de 2027, que será sediada por Quênia, Uganda e Tanzânia, no período de 19 de junho a 17 de julho de 2027.

A seleção do Egito almeja garantir a classificação antecipadamente para seguir na disputa pela retomada do título continental, depois de ter conquistado a Copa Africana de Nações 7 vezes, sendo o recordista de títulos na competição.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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