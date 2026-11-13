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Ali Maher, novo técnico da seleção do Egito, anunciou a escalação titular dos Faraós para o duelo diante do Malawi, na partida que reúne as duas seleções na noite desta sexta-feira, no estádio Internacional do Cairo, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a fase final da Copa Africana de Nações de 2027.

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Ali Maher optou por uma escalação ofensiva, apoiada no trio formado por Mohamed Salah, Omar Marmoush e Mahmoud Trezeguet no setor avançado, numa tentativa de impor o domínio na partida e pressionar a defesa do Malawi desde o início, com a presença de Ahmed Sayed Zizo e Nasser Maher no meio-campo para dar suporte às movimentações ofensivas.

A partida começa às 21h, no horário do Cairo, e às 22h, no horário de Meca, na estreia oficial da nova comissão técnica comandada por Ali Maher, que assumiu o cargo menos de 48 horas antes do início da atual concentração do Egito.

A escalação da seleção do Egito para o duelo contra o Malawi ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Defesa: Mohamed Hany, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fatouh.

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Meio-campo: Mohanad Lasheen, Ahmed Sayed Zizo, Nasser Maher.

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Ataque: Mahmoud Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

A escalação reflete uma clara postura ofensiva de Ali Maher, com a presença de três jogadores que possuem grande capacidade de infiltração, criação de chances e finalização, que são Salah, Marmoush e Trezeguet, além de Zizo, que consegue avançar a partir do meio-campo e contribuir para aumentar a intensidade ofensiva.

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Por outro lado, Mohanad Lasheen assume a responsabilidade pelo equilíbrio no meio-campo, enquanto Rami Rabia e Hossam Abdelmaguid comandam a defesa, com o apoio de Mohamed Hany e Ahmed Fatouh nos lados.

Situação da seleção do Egito nas eliminatórias

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A seleção do Egito entra em campo na liderança da tabela do Grupo 2, com 4 pontos, depois de iniciar sua caminhada com um empate sem gols diante de Angola na primeira rodada, antes de conquistar uma grande vitória sobre o Sudão do Sul por 5 a 0 na segunda rodada.

As seleções do Egito e de Angola estão empatadas em número de pontos, mas o Egito leva vantagem no saldo de gols, enquanto a seleção do Malawi ocupa a terceira posição com 3 pontos, e o Sudão do Sul fecha a tabela sem pontos.

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A partida tem importância especial para Ali Maher, que busca conquistar um início bem-sucedido em sua nova missão e manter a liderança do grupo, especialmente porque a seleção disputará duas partidas consecutivas contra o Malawi durante o atual período de pausa internacional.

As duas seleções estão programadas para se enfrentar novamente na próxima terça-feira, no Malawi, pela quarta rodada das eliminatórias.

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As seleções que ficarem na primeira e segunda colocações do grupo avançam às finais da Copa Africana de Nações de 2027, que será sediada por Quênia, Uganda e Tanzânia, no período de 19 de junho a 17 de julho de 2027.

A seleção do Egito almeja garantir a classificação antecipadamente para seguir na disputa pela retomada do título continental, depois de ter conquistado a Copa Africana de Nações 7 vezes, sendo o recordista de títulos na competição.