Compartilhar Siga GOAL no Google

A magia portuguesa foi protagonista ao conduzir o Al-Nassr, da Arábia Saudita, a mais uma vitória na AFC Champions League Elite, desta vez sobre o Al-Sadd, do Catar.

Publicidade

O Al-Nassr venceu o Al-Sadd por 2 a 1 nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riade, capital da Arábia Saudita, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

O jogo começou agitado: o francês Kingsley Coman, ponta do Al-Nassr, se lesionou nos primeiros 3 minutos, após um choque com um jogador do Al-Sadd, e deixou o campo para a entrada do atacante saudita Abdullah Al-Hamdan.

A lesão do ponta francês aconteceu poucos minutos depois de sua primeira partida como titular pelo Al-Nassr desde a grave lesão que o afastou dos gramados no período anterior.

Mas o cenário mudou 9 minutos depois, mais precisamente aos 12 minutos de jogo, quando o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, sofreu falta dentro da área e conquistou um pênalti.

Publicidade Publicidade

O próprio Ronaldo foi para a cobrança e converteu com categoria aos 13 minutos, com um chute potente à direita do goleiro Meshaal Barsham.

Tópicos relacionados

Com isso, o astro português quebrou a maldição que o acompanhava nas cobranças de pênalti pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada, na qual desperdiçou dois pênaltis seguidos pela primeira vez na Liga Saudita Roshn, nos jogos contra o Neom e o Al-Ahli, o mesmo número de pênaltis que havia perdido em toda a temporada passada na competição.

O último pênalti convertido por Ronaldo pelo Al-Nassr na Liga Saudita Roshn havia sido em 3 de abril, na vitória por 5 a 2 sobre o Al-Najma, antes de ele voltar a marcar da marca da cal na AFC Champions League Elite.

Publicidade

O gol marcado pelo astro português foi histórico para ele, pois o colocou no topo da lista de artilheiros do Al-Nassr na AFC Champions League Elite em todos os tempos, com 17 gols, um a mais que o atacante marroquino Abderrazak Hamdallah, que marcou 16 gols pelo clube na competição.

A alegria de Ronaldo e companhia, porém, durou pouco: Mohammed Waad empatou para o Al-Sadd aos 22 minutos, depois de receber um passe magistral em profundidade de Akram Afif diante do gol e finalizar com categoria para as redes do goleiro brasileiro Bento.

Publicidade

Ronaldo esteve perto de marcar o segundo gol dele e do Al-Nassr aos 35 minutos, quando o meio-campista brasileiro Ângelo ficou cara a cara com Meshaal Barsham e rolou para o astro português diante do gol vazio.

O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh validou o gol inicialmente, mas voltou atrás e o anulou por impedimento após revisão do VAR.

Publicidade

O primeiro tempo mal havia terminado quando aconteceu mais um lance polêmico, mais precisamente no primeiro minuto dos acréscimos: Mohammed Waad, autor do gol do Al-Sadd, recebeu cartão vermelho direto, após revisão do VAR, por cuspir em Nawaf Boushal, lateral do Al-Nassr.

O segundo tempo começou da melhor forma possível, com o português João Félix, astro do Al-Nassr, marcando o segundo gol do time saudita de maneira espetacular.

Publicidade

Aos 52 minutos, Félix recebeu um passe alto na entrada da área, de costas para o gol, e acertou uma bicicleta que morreu nas redes de Meshaal Barsham, sem que o goleiro conseguisse defender.

Torcedores e observadores apontaram o gol de João Félix como candidato ao Prêmio "Puskás", concedido pela Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", ao autor do gol mais bonito de cada ano.

Publicidade

Os jogadores do Al-Sadd tentaram reagir nos minutos restantes da partida, mas o Al-Nassr conseguiu, no fim das contas, garantir o resultado a seu favor.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou a 9 pontos e saltou para o quinto lugar da zona Oeste da AFC Champions League Elite, com uma partida adiada a disputar contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Publicidade

Já o Al-Sadd sofreu sua terceira derrota na atual edição do torneio continental e caiu para a 14ª posição da zona Oeste, com apenas dois pontos, conquistados em dois empates, sem nenhuma vitória.