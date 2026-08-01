Com proposta milionária: gigante italiano ameaça permanência de Diaby no Al-Ittihad

Relatos da imprensa revelaram a existência de um forte desejo de um clube do Campeonato Italiano de contratar o francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad da Arábia Saudita, durante a atual janela de transferências de verão.

A pré-temporada para a nova campanha tem registrado uma atuação de destaque de Diaby nos aspectos técnico e físico, respondendo às críticas que recebeu no fim da temporada passada.

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Segundo o jornalista Mohammed Al-Bakiri, o Al-Ittihad recebeu uma proposta da Inter de Milão pela contratação de Moussa Diaby, no valor de 40 milhões de euros.

Ele explicou que a diretoria do clube está estudando a proposta no momento sob todos os aspectos, técnicos e administrativos, antes de definir sua posição sobre a saída do jogador.

A Inter já havia apresentado uma proposta anterior durante o verão passado para tentar contratar Moussa Diaby, mas o Al-Ittihad recusou e insistiu em sua permanência, apesar de o jogador estar aberto à saída.