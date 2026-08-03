O Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou com força na disputa pela contratação do inglês Jack Grealish, ponta do Manchester City, após preparar uma proposta financeira gigantesca que pode mudar o destino do jogador durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o jornalista turco Ekrem Konur, o Al-Hilal está disposto a oferecer a Grealish um salário anual entre 20 e 23 milhões de euros, na tentativa de convencê-lo a viver a experiência do Roshn Saudi League, aproveitando a incerteza que cerca o seu futuro no Manchester City.

Por outro lado, o Atlético de Madrid desponta como um dos principais interessados na contratação do jogador, já que Grealish conta com a admiração do técnico argentino Diego Simeone, que vê nele um atleta capaz de recuperar o seu melhor nível dentro do projeto da equipe espanhola.

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Konur destacou que o Atlético só agirá caso o Manchester City aceite reduzir as suas exigências financeiras, ou concorde com um empréstimo do jogador com opção de compra, o que dá ao Al-Hilal uma clara vantagem do ponto de vista econômico.

Ele também explicou que a transferência de Grealish para o Atlético lhe daria a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões da Europa e se afastar das pressões que viveu no futebol inglês, enquanto o Al-Hilal continua a seduzir o jogador com uma proposta financeira difícil de igualar.

O interesse em Grealish não se limitou ao Al-Hilal e ao Atlético de Madrid, já que a negociação também desperta o interesse de clubes da liga norte-americana, o que dá ao Manchester City uma margem maior para comparar as propostas aguardadas antes de definir o futuro do seu astro inglês.