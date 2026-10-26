Com participação de Salah, remontada emocionante do Trabzonspor no Campeonato Turco

O Trabzonspor conseguiu uma emocionante virada diante do Rizespor pelo placar de 4 a 3, nesta segunda-feira, no estádio Çaykur Didi, pela oitava rodada do Campeonato Turco.

O Trabzonspor saiu atrás com dois gols marcados por Gennaro Borrelli aos 12 e aos 32 minutos, mas Melih Kabasakal diminuiu a desvantagem para os companheiros do astro egípcio Mohamed Salah com um gol aos 49 minutos.

Aral Şimşir empatou o jogo para o Trabzonspor com um segundo gol aos 51 minutos, e então Franculino Djú completou a virada com um terceiro gol aos 58 minutos.

O Rizespor voltou à partida novamente com um terceiro gol marcado por Kazım Laçi aos 68 minutos, mas Franculino Djú marcou seu segundo gol e o quarto do Trabzonspor a 7 minutos do fim do tempo normal da partida.

Com esse resultado, o Trabzonspor assumiu a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Turco com 19 pontos, enquanto o Rizespor estacionou nos 10 pontos na 13ª colocação.