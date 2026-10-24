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Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Com participação de Marmoush, Tottenham mantém reação e derrota o Chelsea em Stamford Bridge

Chelsea x Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
O. Marmoush
England
Egito

Golaço de encher os olhos coroa a reação do Tottenham diante do Chelsea

O Tottenham Hotspur manteve sua recuperação na Premier League inglesa com uma preciosa vitória sobre o anfitrião Chelsea, por dois gols a zero, na oitava rodada, no estádio Stamford Bridge.

Os jogadores das duas equipes não conseguiram balançar as redes durante o primeiro tempo, que terminou com um empate sem gols.

Aos 77 minutos, o Tottenham conseguiu marcar seu primeiro gol, aproveitando uma falha do goleiro do Chelsea, Mike Penders, após uma cobrança de escanteio executada pelo jogador Matheus Fernandes.

O Chelsea jogou com um a menos a partir dos 80 minutos, após a expulsão de seu astro Cole Palmer, que recebeu dois cartões amarelos.

Cerca de 3 minutos antes do fim do tempo normal, Mathys Tel marcou o segundo gol dos Spurs, após um belo lance individual, no qual arrancou com a bola desde antes do meio-campo, driblou e balançou as redes com uma finalização magnífica.

O egípcio Omar Marmoush participou da escalação titular do Tottenham e saiu substituído aos 65 minutos.

Com isso, o Tottenham conquistou sua segunda vitória consecutiva, depois de ter sofrido com tropeços nas primeiras 6 rodadas da Premier League.

Os Spurs perderam 3 vezes e também empataram em 3 partidas, antes de sua vitória na rodada passada sobre o Coventry City, seguida do triunfo sobre o Chelsea.

Com este resultado, o Tottenham elevou sua pontuação para 9 pontos, na 12ª colocação, enquanto o Chelsea estacionou nos 13 pontos, na quarta posição.

Esta é também a primeira vitória do Tottenham sobre o Chelsea, em seu estádio Stamford Bridge, desde a temporada 2017-2018.

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