Num paradoxo histórico protagonizado por José Mourinho, o Barcelona vingou-se após uma espera de 28 anos e conquistou uma vitória expressiva sobre o seu vizinho catalão CE Europa por 4-1, no jogo amigável que reuniu as duas equipas.

O último confronto entre as duas equipas remonta à final da Taça da Catalunha em 1998, quando o Europa, apelidado de "Escapulats", provocou uma surpresa retumbante e conquistou o título à custa do Barcelona no desempate por grandes penalidades. Quem comandava a equipa catalã naquela final, do banco de suplentes, era o próprio José Mourinho, que trabalhava então como adjunto do treinador Louis van Gaal.

E, 28 anos depois daquela derrota, o Barcelona redimiu-se da melhor forma possível, impondo o seu domínio no decorrer do encontro e resolvendo-o com quatro golos marcados alternadamente por Ibrahim Diarra, Héctor Fort, Ibrima Toncara e Àlex González, enquanto Flavio marcou o único golo do Europa.

A equipa do treinador Flick, que incluiu um grande número de jogadores da academia, superou o adversário e alcançou a vitória por 4-1. Mas, no fundo, o resultado não tinha grande importância, pois o objetivo era começar a ganhar experiência, dar aos jogadores a oportunidade de jogar e avaliar a sua evolução física.

Na verdade, Flick utilizou um onze que não se assemelha muito ao que vai disputar a época oficial, com a presença de um grande número de jogadores da equipa B e até das equipas de formação.

O jogador da academia de La Masia Hamza Abdelkarim roubou as atenções, depois de participar pela primeira vez com a equipa principal e apresentar uma exibição de destaque, confirmando a sua forte presença entre os rostos jovens.

O Barcelona dominou o decorrer do jogo desde o início e conseguiu inaugurar o marcador por intermédio de Brian Fariñas aos 30 minutos, antes de Hamza Abdelkarim acrescentar o segundo golo aos 32 minutos. O Europa respondeu com o golo que reduziu a diferença aos 42 minutos, terminando a primeira parte com a vantagem do Barcelona por 2-1.

Na segunda parte, a equipa catalã mostrou maior eficácia ofensiva e marcou mais dois golos, fechando o jogo com o resultado de 4-1.

O jogo contou com uma exibição notável de Guille Fernández, que apresentou um nível excelente no meio-campo, e Ibrima Toncara brilhou com intensidade.

Ter Stegen entrou em toda a segunda parte, apesar de estar perto de concretizar o seu empréstimo ao Ajax. Em contrapartida, Ademi foi excluído da convocatória do jogo.

Esta vitória constitui um início animador para o treinador Hansi Flick, que se apoiou essencialmente nos jogadores jovens perante a ausência da maioria das estrelas internacionais.