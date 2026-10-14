O francês Bradley Barcola, ponta do Liverpool, impediu seu compatriota Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, de escrever a história na Liga dos Campeões, por causa do hat-trick que marcou contra o LASK Linz, da Áustria.

O Liverpool venceu o anfitrião LASK Linz por 6 a 3, na partida que os colocou frente a frente nesta quarta-feira, no estádio do time austríaco, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A partida teve um Barcola extremamente inspirado, que marcou o primeiro hat-trick de toda a sua carreira, mesmo estando no jogo número 206.

De acordo com o perfil de estatísticas "MisterChip", Barcola marcou o gol número 1.000 de jogadores franceses na história da Liga dos Campeões, fazendo da França a segunda nacionalidade a alcançar esse número de gols na competição, atrás do Brasil (1.149 gols).

Após o fim da partida do Liverpool, o outro francês, Kylian Mbappé, brilhou no duelo entre Real Madrid e Roma, no Estádio Olímpico, na mesma rodada da competição europeia.

Mbappé marcou o primeiro gol do Real Madrid contra a Roma, aos 25 minutos de jogo, após uma finalização forte da entrada da área, que o goleiro não conseguiu defender.

Mbappé poderia ter sido o autor do gol francês número 1.000 na Liga dos Campeões, não fosse o brilho de Barcola com o Liverpool e o primeiro hat-trick de sua história.

Vale lembrar que Mbappé é o segundo maior goleador francês na história da Liga dos Campeões, com 72 gols, e à frente dele está apenas Karim Benzema, ídolo do Real Madrid, que marcou 90 gols.