Uma reportagem jornalística afirmou que o Manchester United definiu sua decisão sobre o futuro do técnico do time principal, Michael Carrick, diante da queda nos resultados.

Depois de terminar em terceiro lugar na Premier League na temporada passada sob o comando de Michael Carrick, o Manchester United acreditava estar prestes a retornar de vez ao topo do Campeonato Inglês, mas isso não se concretizou nesta temporada. Após dez partidas na Premier League, o Manchester United venceu apenas uma e ocupa a décima oitava posição na tabela.

Na zona de rebaixamento, o Manchester United está apenas um ponto atrás do Coventry, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Uma situação extremamente complicada que deixou o futuro do técnico Michael Carrick incerto por várias semanas.

No último domingo, o Manchester United esteve perdendo por dois a zero e depois por 4 a 2 diante do Aston Villa, mas arrancou o empate em 4 a 4 graças a dois gols nos acréscimos.

Carrick permanece no Manchester United

Um novo e polêmico roteiro que não agradou à imprensa local. O jornal "Daily Mail" atacou duramente o time e seu treinador, dizendo: "Os resultados não vão salvar o Manchester United e o desastre de Carrick. O Manchester United não tem um time de futebol de verdade, mas sim um grupo de viciados em adrenalina. E, com o passar do tempo, isso não será suficiente".

E prosseguiu: "Os jogadores de Carrick são tão incompetentes que não conseguirão manter seu treinador por muito mais tempo; eles parecem incapazes".

Ainda assim, parece que o que aconteceu ontem deu ao técnico do Manchester United uma oportunidade de se manter no cargo, já que ele declarou que não vai renunciar: "Isso não vai acontecer. Não conquistamos vitórias suficientes, mas pretendo continuar trabalhando, melhorar o desempenho e conquistar a vitória".

De acordo com alguns veículos da imprensa inglesa, a direção do clube não parece disposta a demitir Carrick.

E, embora a pausa para a data Fifa seja considerada uma oportunidade ideal para trocas de treinadores, a tendência predominante parece ser a de manter a continuidade, segundo informaram os jornais "Mirror" e "Manchester Evening News".

No momento, reina a tranquilidade em Carrington; resta ver se o conselho administrativo do Manchester United mudará ou não de ideia.