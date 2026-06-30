A seleção holandesa foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, mas sua derrota para o Marrocos não a impediu de continuar fazendo história no torneio, depois de ter consolidado seu recorde como detentora da maior sequência de partidas sem derrota no tempo regulamentar na história da Copa do Mundo.

Os “Moinhos” se despediram da competição após empatarem com o Marrocos em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, antes de serem derrotados nos pênaltis — resultado que é registrado nas estatísticas oficiais como empate, o que significa que a sequência invicta da Holanda na Copa do Mundo desde 2010 continua.

Com esse empate, a seleção holandesa elevou seu total para 16 partidas consecutivas sem derrota nas fases finais da Copa do Mundo, reforçando o recorde que conquistou nesta edição às custas do Brasil, de acordo com o jornal espanhol “AS”.

Durante a fase de grupos desta edição, a seleção holandesa estreou com um empate em 2 a 2 com o Japão, depois goleou a Suécia por 5 a 1 e, em seguida, venceu a Tunísia por 3 a 1, elevando a sequência para 15 partidas consecutivas sem derrota.

Nas oitavas de final, os holandeses mantiveram seu histórico sem derrotas no tempo regulamentar ao empatarem com o Marrocos; no entanto, a disputa por pênaltis favoreceu os “Leões do Atlante”, fazendo com que a seleção laranja fosse eliminada do torneio, apesar de manter seu recorde histórico.

A última derrota sofrida pela seleção holandesa em uma fase final da Copa do Mundo remonta à final da edição de 2010 contra a Espanha, antes de disputar 16 partidas consecutivas sem derrota, incluindo as edições de 2014 (eliminada nas semifinais nos pênaltis contra a Argentina), 2022 (eliminada nas quartas de final nos pênaltis contra a Argentina) e 2026, sabendo-se que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Embora a sequência histórica tenha continuado, ela teve um sabor amargo, depois que a seleção holandesa se viu fora da competição, enquanto o Marrocos seguiu sua trajetória rumo à próxima fase, deixando os holandeses se agarrando a um recorde que não foi suficiente para evitar a eliminação da Copa do Mundo.

Leia também:

“Venha o Marrocos”… Abu Treika vence o grande desafio contra Juliet