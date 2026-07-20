Os jogadores do Barcelona marcaram presença e dominaram a final da Copa do Mundo de 2026, após conduzirem a seleção espanhola à conquista do título contra a Argentina, em uma partida que mostrou clara superioridade dos formados na academia “La Masia” tanto em desempenho quanto em estatísticas.

De acordo com o site internacional “Sofascore”, os jogadores do Barcelona lideraram a maioria das estatísticas individuais na final, confirmando o importante papel que desempenharam na conquista do título mundial pela “La Roja”.

Pedri liderou os jogadores em valor esperado de passes decisivos (xA), com 0,47, e também foi o que mais criou oportunidades durante a partida, com 4 passes decisivos, continuando a confirmar seu valor como um dos melhores meio-campistas do mundo.

Leia também... Um golpe doloroso... Messi foi injustiçado na noite da final da Copa do Mundo?

Já o jovem zagueiro Pau Kubarsi foi o jogador com maior presença em campo, tendo tocado na bola 139 vezes, além de liderar a lista dos jogadores mais precisos nos passes, com 121 passes certos, realizando uma de suas melhores atuações de todos os tempos na final da Copa do Mundo.

Lamine Yamal também não ficou de fora, terminando a partida como o melhor jogador em dribles bem-sucedidos, com 5 dribles, além de liderar a lista dos jogadores que mais venceram disputas no chão, após decidir 9 disputas a seu favor — em uma atuação que refletiu sua grande personalidade, apesar da pouca idade.

O site concluiu com uma mensagem irônica: “Se os clubes pudessem ganhar a Copa do Mundo, todos nós já saberíamos quem seria o campeão da edição de 2026”, em referência ao domínio evidente dos jogadores do Barcelona na final da Copa do Mundo, depois que os ex-alunos da “La Masia” fizeram a diferença na noite da conquista espanhola.