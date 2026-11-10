Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images
Traduzido por

Com o apoio de Guardiola: técnico espanhol desafia Enrique na França

Lille x Lyon
Lille
Lyon
Campeonato Francês
Luis Enrique
P. Guardiola
P. Fonseca
C. Vicens
França
Espanha
Portugal

O substituto de Paulo Fonseca

Pep Guardiola, ex-treinador do Manchester City, contribuiu para a contratação de um novo técnico pelo Lyon, da França, nas últimas horas.

O Olympique Lyonnais apresentou seu novo treinador, o espanhol Carlos Vicens, que substituirá o ex-técnico do Braga, o português de 43 anos Paulo Fonseca, que se transferiu para o Sporting de Lisboa.

 O novo treinador do Lyon recebeu grande apoio, tendo sido elogiado por Pep Guardiola, com quem trabalhou como auxiliar no Manchester City durante cinco anos.

O diretor-geral do Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger, revelou em entrevista coletiva que entrou em contato com o treinador espanhol para pedir informações sobre Vicens.

Próximas partidas
LIL

LIL

Campeonato Francês

21 de nov. de 2026

OL

OL

E disse: "Conversei com Guardiola, que elogiou muito o Carlos. Para nós, a melhor decisão no fim foi permitir que Paulo se juntasse ao clube de sua infância, e escolhemos o Carlos".

E prosseguiu: "Quando você conversa com o Pep, é uma conversa de mão única, e é positiva. Ele me falou sobre as bolas paradas e a mentalidade. Disse-me que o Carlos é uma pessoa extraordinária. Aconselhou-me a seguir em frente e conversar com ele".

O Lyon ocupa a quinta posição na classificação do Campeonato Francês, com 17 pontos, a 6 pontos do líder PSG, que é comandado por outro espanhol, Luis Enrique.

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google