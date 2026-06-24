O site “SofaScore”, especializado em estatísticas de jogadores, divulgou a escalação ideal da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A segunda rodada da fase de grupos terminou na madrugada desta quarta-feira e resultou na classificação oficial de sete seleções para as oitavas de final: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

A escalação trouxe várias surpresas, sendo a mais notável a exclusão de Cristiano Ronaldo, capitão da Portugal, e de Kylian Mbappé, astro da França, apesar de ambos terem marcado dois gols nas vitórias sobre o Uzbequistão (5 a 0) e o Iraque (3 a 0), respectivamente.

Também não apareceu o norueguês Erling Haaland, apesar de ter marcado dois gols contra o Senegal, na partida que terminou com a vitória dos companheiros do astro do Manchester City (3 a 2).

Nenhum jogador árabe foi incluído na seleção, apesar da vitória do Marrocos sobre a Escócia (1 a 0) e da vitória do Egito sobre a Nova Zelândia (3 a 1).

Já o capitão da Argentina, Lionel Messi, lidera a seleção ideal, após ter marcado os dois gols da vitória contra a Áustria (2 a 0).

O site “SofaScore”, ao apresentar a escalação, informou que a equipe da semana reúne os jogadores com as melhores avaliações em suas posições durante a rodada, ressaltando que essa escolha se baseia nas avaliações dos jogadores em cada partida individualmente, dentro da mesma rodada do torneio.

A escalação completa ficou assim:

Goleiros: Rom (Curaçao).

Defesa: Dumfries (Holanda), Khalilzadeh (Irã), Joye (Inglaterra), Nuno Mendes (Portugal).

Meio-campo: Ostachio (Canadá), Messi (Argentina), Bruno Fernandes (Portugal), Jakpo (Holanda).

Ataque: Ueda (Japão), Oyarzabal (Espanha).